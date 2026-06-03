Kế hoạch chống nóng độc lạ của tuyển Anh tại World Cup

HLV Thomas Tuchel trang bị "tận răng" công nghệ hiện đại nhằm giúp đội tuyển Anh hóa giải thời tiết khắc nghiệt ở World Cup 2026.

Tuchel và tuyển Anh tìm nhiều cách giúp các cầu thủ chống nóng

Để giúp các cầu thủ duy trì thể trạng tốt nhất, tuyển Anh quyết định trang bị vòng đeo tay thông minh Whoop trị giá 349 bảng. Thiết bị này có khả năng giám sát chặt chẽ từ nhịp tim, mức độ căng thẳng đến chất lượng giấc ngủ, giúp ban huấn luyện đưa ra những điều chỉnh y tế tức thì.

Tuyển Anh còn thiết lập một "đại bản doanh" y tế tại gia cho các cầu thủ từ một năm trước. Những thiết bị như buồng oxy cao áp và phòng xông hơi ánh sáng đỏ được lắp đặt nhằm kích thích tái tạo tế bào và đẩy nhanh quá trình phục hồi sau các bài tập cường độ cao.

Về mặt hậu cần, Tuchel cũng thể hiện sự chỉn chu khi yêu cầu Kane và đồng đội đi nghỉ mát tại Bahamas (vùng cùng múi giờ với Mỹ) để điều chỉnh đồng hồ sinh học từ sớm. Kansas được chọn làm đại bản doanh chính nhờ vị trí trung tâm, giúp đội bóng chỉ mất tối đa 3 giờ bay đến bất kỳ sân vận động nào mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi múi giờ.

Để đối phó với những cơn giông bão bất chợt có thể khiến trận đấu kéo dài kỷ lục, Tuchel dự định biến các quãng nghỉ uống nước thành những đợt hội ý chiến thuật, chia trận đấu thành 4 hiệp nhỏ để duy trì sự tập trung tối đa cho các cầu thủ.

Với hơn 750 phút thi đấu tiềm năng nếu lọt vào chung kết, tuyển Anh đang cho thấy sự chuẩn bị cẩn thận bằng cả một hệ thống khoa học tối tân. Mục tiêu của "Tam sư" không gì khác là giành lấy chiếc cúp vàng danh giá.

Mainoo nói gì trước thềm World Cup 2026? Sao trẻ tuyển Anh có màn phỏng vấn với Sky Sports vào rạng sáng 3/6 về cảm nhận và tinh thần trước ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới của ''Tam sư''.