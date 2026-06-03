Opta vẽ hành trình địa ngục cho tuyển Anh

Đội tuyển Anh bước vào World Cup 2026 với khát vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1966. Tuy nhiên, xác suất đăng quang rất khiêm tốn.

HLV Tuchel có nhiệm vụ khó khăn tại World Cup 2026.

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, "Tam sư" là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch với xác suất đăng quang lên tới 11,2%, chỉ đứng sau Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên, để biến giấc mơ thành hiện thực, thầy trò HLV Thomas Tuchel nhiều khả năng phải vượt qua hành trình đầy chông gai với những đối thủ sừng sỏ như Brazil, Argentina và Tây Ban Nha.

Vòng bảng thuận lợi nhưng những thử thách thực sự chờ tuyển Anh ở phía trước

Lá thăm đưa Anh vào bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama được đánh giá là khá dễ chịu so với nhiều ông lớn khác. Theo mô phỏng của Opta, Anh có tới 96% khả năng vượt qua vòng bảng và 67,9% giành ngôi đầu bảng. Chỉ có Tây Ban Nha và Argentina được đánh giá có cơ hội đứng đầu bảng cao hơn "Tam sư".

Croatia vẫn được xem là đối thủ đáng gờm nhất của Anh trong cuộc đua ngôi đầu. Dù vậy, thế hệ từng vào chung kết World Cup 2018 và bán kết World Cup 2022 đã bước sang giai đoạn chuyển giao. Ghana sở hữu nền tảng thể lực mạnh mẽ nhưng thiếu sự ổn định, còn Panama bị đánh giá thấp nhất bảng.

Nếu đứng đầu bảng như dự đoán, tuyển Anh sẽ gặp một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo các kịch bản phổ biến nhất của Opta, đối thủ nhiều khả năng là Congo. Đây là đội tuyển chưa từng tạo được dấu ấn đáng kể tại World Cup. Lần duy nhất Congo góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là năm 1974 dưới tên Zaire và họ thua cả ba trận vòng bảng. Theo Opta, tuyển Anh có 69,1% vượt qua vòng 1/16 để tiến vào vòng 1/8.

Nếu vượt qua Congo, tuyển Anh có thể đối đầu chủ nhà Mexico ở vòng 1/8. Đây sẽ là thử thách hoàn toàn khác. Không chỉ phải đối mặt với một đội bóng giàu kinh nghiệm World Cup, "Tam sư" còn phải thi đấu tại sân Azteca huyền thoại, nơi luôn tạo ra áp lực khủng khiếp cho các đội khách.

Lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên Mexico có thể khiến đây trở thành trận đấu khó khăn hơn nhiều so với những gì bảng xếp hạng FIFA phản ánh. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là chức vô địch thế giới, những thử thách như vậy là điều không thể tránh khỏi. Theo Opta, tuyển Anh có 47,7% lọt vào tứ kết.

Tuyển Anh 2 lần gục ngã tại chung kết Euro.

Brazil, Argentina và Tây Ban Nha có thể tạo nên hành trình khắc nghiệt nhất của Tam sư

Theo mô phỏng của Opta, khó khăn thực sự với tuyển Anh sẽ bắt đầu từ vòng tứ kết. Đối thủ được dự báo nhiều khả năng nhất là Brazil. Dù trải qua nhiều năm chưa thể trở lại đỉnh cao thế giới, Brazil vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với năm lần vô địch. Điều đáng lo hơn cho người Anh là họ chưa từng đánh bại Brazil ở một giải đấu lớn.

Tại World Cup 1962, 1970 và 2002, "Tam sư" đều bị Brazil loại khỏi giải. Ký ức đau đớn nhất có lẽ là cú đá phạt từ xa của Ronaldinho đánh bại thủ môn David Seaman tại World Cup 2002. Theo Opta, tuyển Anh có 30,3% vượt qua vòng tứ kết.

Nếu vượt qua Brazil, Anh nhiều khả năng sẽ chạm trán Argentina ở bán kết. Đây là cặp đấu luôn chứa đựng những cảm xúc đặc biệt. Từ bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona năm 1986 đến chiếc thẻ đỏ của David Beckham năm 1998, lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn đầy tranh cãi và kịch tính.

Argentina hiện là đương kim vô địch thế giới và vẫn sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi. Điều thú vị là trong lịch sử World Cup, Argentina chưa từng thua một trận bán kết nào. Họ đã vào chung kết cả năm lần góp mặt ở vòng đấu này. Nếu muốn đăng quang, tuyển Anh có thể phải trở thành đội đầu tiên phá vỡ thống kê đáng nể đó. Theo Opta, tuyển Anh có 19% cơ hội lọt vào chung kết.

Và ngay cả khi vượt qua Argentina, trận đấu cuối cùng vẫn chưa hề dễ dàng. Theo dự báo của Opta, đối thủ có khả năng cao nhất của Anh ở trận chung kết là Tây Ban Nha. Đó sẽ là màn tái hiện trận chung kết Euro 2024, nơi Tây Ban Nha đánh bại Anh 2-1 để lên ngôi vô địch châu Âu.

Hiện tại, Tây Ban Nha cũng là đội được Opta đánh giá có khả năng vô địch World Cup cao nhất. Thế hệ trẻ tài năng của La Roja đang mang đến cảm giác tương tự đội tuyển từng vô địch Euro 2008 và World Cup 2010. Với xác suất vào chung kết là 19% và khả năng vô địch 11,2%, tuyển Anh rõ ràng có cơ sở để mơ về chiếc cúp vàng đầu tiên sau 60 năm.

Nhưng nếu những dự báo của Opta trở thành hiện thực, hành trình đó sẽ không hề dễ dàng. Muốn bước lên đỉnh thế giới tại New Jersey vào ngày 19/7/2026, "Tam sư" có thể sẽ phải lần lượt đánh bại Brazil, Argentina và Tây Ban Nha, ba trong số những tượng đài lớn nhất của bóng đá thế giới. Đó sẽ là con đường xứng đáng với một nhà vô địch.