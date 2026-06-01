Tuyển Anh được bảo vệ 'tận răng' ở World Cup

  • Thứ hai, 1/6/2026 13:08 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Đội tuyển Anh thiết lập hệ thống an ninh ba lớp nghiêm ngặt ở World Cup 2026, biến đại bản doanh tại Kansas thành "pháo đài" bất khả xâm phạm.

Tuyển Anh của Tuchel được bảo vệ nghiêm ngặt ở World Cup 2026

Khách sạn The Inn at Meadowbrook, nơi đóng quân của thầy trò Thomas Tuchel, được phong tỏa hoàn toàn bởi hệ thống "pháo đài ảo". Hệ thống phòng thủ này bao gồm ba lớp an ninh do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, FBI và cảnh sát địa phương phối hợp triển khai.

Các rào chắn bê tông và màn chắn cao tầng được dựng lên để triệt hạ tầm ngắm của các tay súng bắn tỉa. Đặc biệt, một vùng cấm bay nghiêm ngặt được thiết lập phía trên khu vực đóng quân và sân tập Swope Soccer Village.

Lực lượng chức năng được trang bị súng áp chế điện từ để chiếm quyền điều khiển hoặc dùng lưới chuyên dụng hạ gục bất kỳ thiết bị bay không người lái (drone) nào xâm nhập trái phép. Bên cạnh mục tiêu chống khủng bố, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) còn đặc biệt chú trọng ngăn chặn "gián điệp bóng đá".

Những màn chắn khổng lồ được lắp đặt để ngăn chặn hơn 500 căn hộ lân cận nhìn trộm các buổi tập chiến thuật. Một nguồn tin nội bộ cho biết: "Sự an toàn của cầu thủ và gia đình là ưu tiên số một. Tuyển Anh sẽ luôn di chuyển trong một hành lang an ninh di động xuyên suốt giải đấu".

Ngay cả người thân và bạn bè của các cầu thủ cũng phải trải qua quy trình kiểm tra gắt gao và được cấp thẻ định danh riêng để vào bên trong khu vực bảo vệ. Các biện pháp này sẽ được siết chặt hơn nữa khi đội tuyển di chuyển đến Dallas cho trận ra quân vào ngày 18/6.

Huy Trưởng

