Trường hợp kỳ lạ ở tuyển Anh

Bất chấp việc gần như không thi đấu tại Premier League trong năm 2026, trung vệ John Stones vẫn được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách dự World Cup.

Sự xuất hiện của Stones gây bàn tán.

Mùa vừa qua, Stones liên tục gặp vấn đề về thể lực và chỉ có đúng 8 phút tại Premier League trong năm 2026. Khoảnh khắc hiếm hoi ấy đến khi anh vào sân từ ghế dự bị ở chiến thắng 3-0 của Manchester City trước Crystal Palace.

Dù vậy, Tuchel vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào kinh nghiệm và bản lĩnh của trung vệ 31 tuổi. Stones từ lâu được xem là chốt chặn đáng tin cậy của “Tam sư”, đặc biệt ở các giải đấu lớn.

Chia sẻ trong buổi công bố danh sách hôm 22/5, HLV Tuchel tiết lộ ý tưởng táo bạo khi có thể sử dụng Stones như một tiền vệ trung tâm. “Stones có thể đá ở vai trò số 6. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có khả năng đọc trận đấu rất tốt. Tôi là một 'fan' của Stones và hiểu rõ những gì cậu ấy có thể đóng góp”, HLV người Đức cho biết.

Stones đóng góp ít ỏi cho Man City mùa này. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Stones tạo nên tranh cãi trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Ai cũng hiểu Stones đã qua thời đỉnh cao". CĐV khác viết: "Ngoài sự đa năng thì Stones thua xa Harry Maguire". Một tài khoản khác bình luận: "Với Stones trong đội, tuyển Anh dễ bị loại sớm".

Stones đã góp mặt trong mọi trận đấu của tuyển Anh tại 4 giải đấu lớn gần nhất, đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển này hai lần liên tiếp vào chung kết EURO.

Việc Stones được lựa chọn đồng nghĩa nhiều cái tên đáng chú ý khác phải ngồi nhà, trong đó có Harry Maguire, Levi Colwill và Trevoh Chalobah. Đây được xem là quyết định mang tính mạo hiểm của Tuchel, nhưng cũng cho thấy ông ưu tiên kinh nghiệm trận mạc ở một giải đấu khắc nghiệt như World Cup.

Nếu tiếp tục được trao cơ hội trong mùa hè này, Stones hoàn toàn có thể nâng số lần khoác áo tuyển Anh vượt qua cột mốc 87 trận hiện tại, qua đó khẳng định vị thế của một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm nhất lịch sử đội tuyển.

Kane lên tiếng Tiền đạo của Bayern Munich, Harry Kane ngay lập tức đăng tải đoạn clip về cảm xúc của anh sau khi có tên trong danh sách đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.