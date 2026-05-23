Real Madrid quyết có Enzo Fernandez

Real Madrid được cho đã sẵn sàng nhập cuộc để chiêu mộ Enzo Fernandez giữa bối cảnh tương lai của tiền vệ người Argentina tại Chelsea ngày càng trở nên mờ mịt.

Enzo Fernandez sẽ cùng Valverde tạo nên cặp tiền vệ đáng xem tại Real Madrid?

Theo Independent, trận gặp Sunderland vào ngày 24/5 tới đây có thể là lần cuối Enzo Fernandez khoác áo Chelsea. Tiền vệ 25 tuổi trải qua quãng thời gian khó khăn tại Stamford Bridge khi không gặt hái nhiều thành công như kỳ vọng.

Ở giai đoạn Liam Rosenior còn dẫn dắt Chelsea, Enzo Fernandez từng bị loại khỏi danh sách thi đấu. Dù tình hình phần nào cải thiện khi Calum McFarlane tạm quyền, những vấn đề tồn đọng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điều đó khiến khả năng chia tay giữa đôi bên ngày càng rõ ràng hơn.

Real Madrid hiện cần bổ sung một tiền vệ trung tâm chất lượng để làm mới tuyến giữa. Đội bóng Tây Ban Nha xem Rodri là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, nhưng thương vụ với Manchester City bị đánh giá rất khó xảy ra. Trong trường hợp không thể tiếp cận tuyển thủ Tây Ban Nha, Enzo Fernandez sẽ trở thành lựa chọn phù hợp hơn với đội chủ sân Bernabeu.

Man City cũng đang theo dõi sát tình hình của nhà vô địch World Cup 2022. Đội bóng thành Manchester chỉ thực sự đẩy mạnh thương vụ nếu tương lai Rodri xuất hiện biến động trong kỳ chuyển nhượng hè.

Một chi tiết đáng chú ý là Enzo Maresca, người được cho sẽ thay thế Pep Guardiola tại Man City, có mối quan hệ khá tốt với Enzo Fernandez. Điều đó có thể giúp đại diện Premier League chiếm ưu thế nếu cuộc cạnh tranh với Real Madrid trở nên căng thẳng.

Chelsea được cho khó thu hồi đủ số tiền hơn 100 triệu bảng từng bỏ ra để đưa Enzo Fernandez về từ Benfica. Tuy nhiên, đội bóng thành London hiểu rằng họ vẫn có cơ hội thu về khoản phí đáng kể nhờ sự quan tâm từ hai ông lớn châu Âu.

