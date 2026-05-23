Bruno Fernandes chạm đỉnh Premier League

Tiền vệ Bruno Fernandes khép lại mùa giải 2025/26 thăng hoa khi được các nhà báo của The Athletic FC bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất mùa” tại Premier League.

Mùa giải tuyệt vời của Bruno Fernandes.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến một trong những phiên bản hay nhất của Bruno Fernandes kể từ khi gia nhập Manchester United. Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford trải qua không ít biến động, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn cả về chuyên môn lẫn vai trò thủ lĩnh.

Sau 34 lần ra sân tại Premier League mùa này, Bruno có cho mình 8 bàn và 20 kiến tạo cho MU. Thành tích ấy giúp anh san bằng kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh, bằng với những gì Thierry Henry và Kevin De Bruyne từng làm được.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng những con số, Bruno còn là trung tâm trong lối chơi của MU. Khả năng điều tiết nhịp độ, tung ra những đường chuyền quyết định và tạo đột biến ở thời điểm khó khăn giúp anh nhiều lần kéo đội bóng vượt qua áp lực trong cuộc đua top đầu.

Theo Football Writers’ Association (FWA), Bruno nhận tới 45% tổng số phiếu bầu từ hơn 900 nhà báo bóng đá tại Anh. Anh vượt qua Declan Rice và Erling Haaland để giành giải thưởng cá nhân danh giá này.

Đây cũng là lần đầu tiên Bruno Fernandes được vinh danh ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh. Thành tích của anh góp phần quan trọng giúp Manchester United trở lại nhóm dự Champions League mùa tới, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ tấn công ổn định nhất Premier League hiện tại.

