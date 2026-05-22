Manchester United bổ nhiệm Carrick

Chiều 22/5, MU ký hợp đồng với HLV Michael Carrick đến năm 2028, qua đó khẳng định niềm tin tuyệt đối vào chiến lược gia người Anh sau giai đoạn khởi đầu ấn tượng.

Carrick được tưởng thưởng xứng đáng.

Phát biểu sau khi ký hợp đồng, Carrick thừa nhận cảm xúc đặc biệt khi tiếp tục gắn bó với CLB: "Ngay từ ngày đầu cách đây 20 năm, tôi cảm nhận được sự đặc biệt của Manchester United. Việc dẫn dắt đội bóng là niềm tự hào lớn lao".

Ông nhấn mạnh tinh thần tiến lên của tập thể hiện tại: "Nhóm cầu thủ này cho thấy sự kiên cường và đoàn kết đúng với tiêu chuẩn của CLB. Giờ là lúc cùng nhau bước tiếp với tham vọng rõ ràng hơn".

Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox cũng đánh giá cao đóng góp của Carrick, cho rằng ông không chỉ mang lại kết quả tích cực mà còn xây dựng lại văn hóa chiến thắng tại Carrington và phòng thay đồ.

Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt đội một trong vai trò tạm quyền vào tháng 1 và nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Ông giúp MU đánh bại cả Man City và Arsenal trong 2 trận đầu tiên, qua đó giành danh hiệu HLV hay nhất tháng tại Premier League.

Kể từ khi nắm quyền, Carrick giúp "Quỷ đỏ" giành 11 chiến thắng sau 16 trận, đồng thời đưa đội bóng trở lại Champions League mùa giải tới với thành tích tích lũy điểm số ấn tượng.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Carrick cũng là biểu tượng tại Old Trafford với 464 lần ra sân, giành 5 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 Champions League, 1 Europa League và 1 FIFA Club World Cup, góp phần tạo nên giai đoạn thành công bền vững của đội bóng.

Với việc chính thức được bổ nhiệm vai trò HLV trưởng, Carrick được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt MU trở lại vị thế cạnh tranh danh hiệu đỉnh cao tại châu Âu trong những mùa giải tới.

