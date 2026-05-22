Hồi kết với Casemiro

  • Thứ sáu, 22/5/2026 16:13 (GMT+7)
Hành trình của Casemiro với MU khép lại khi HLV Michael Carrick xác nhận tiền vệ người Brazil không còn ra sân cho đội chủ sân Old Trafford.

Casemiro đã chơi trận cuối cho MU.

"Quỷ đỏ" sẽ khép lại mùa giải 2025/26 bằng chuyến làm khách trên sân của Brighton vào ngày 24/5. Tuy nhiên, Casemiro sẽ không góp mặt trong trận đấu này sau khi nhận được tri ân đầy xúc động ở chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest cuối tuần qua.

Trong buổi họp báo trước trận, Carrick xác nhận quyết định chia tay tiền vệ người Brazil được thống nhất từ trước. Nhà cầm quân người Anh cho biết: "Tôi gần như quyết định từ tuần trước đó là trận cuối cùng của Casemiro. Mọi thứ diễn ra theo cách tuyệt vời nhất có thể. Cậu ấy xứng đáng với điều đó".

Carrick cũng dành nhiều lời tri ân cho cựu sao Real Madrid: "Casemiro thật tuyệt vời kể từ khi tôi đến đây. Không chỉ với tôi mà còn với cả CLB. Đây là thời điểm phù hợp để khép lại hành trình của cậu ấy và bản thân Casemiro cũng đồng thuận với quyết định này".

Gia nhập MU từ Real Madrid năm 2022 với mức phí khoảng 60 triệu bảng, Casemiro trải qua mùa giải đầu tiên đầy ấn tượng tại Anh. Tuy nhiên, phong độ sa sút trong 2 năm tiếp theo khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí có thời điểm mất suất đá chính vào tay tài năng trẻ Toby Collyer.

Dù vậy, bản lĩnh của một ngôi sao lớn giúp tiền vệ người Brazil trở lại mạnh mẽ. Nhờ những màn trình diễn ấn tượng trên sân tập, Casemiro dần lấy lại vị trí trong đội hình trước khi bùng nổ ở mùa giải 2025/26.

Không chỉ kiểm soát tuyến giữa, cựu tuyển thủ Brazil còn ghi tới 9 bàn tại Premier League. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất sự nghiệp của anh ở cấp CLB.

Những khoảnh khắc cuối cùng của Casemiro tại Old Trafford Chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 là lần cuối chúng ta thấy Casemiro thi đấu tại ''Nhà hát của những giấc mơ'' trong màu áo ''Quỷ đỏ''.

Casemiro có bến đỗ mới

Casemiro quyết định chọn Inter Miami làm bến đỗ tiếp theo sau khi chia tay MU vào mùa hè này.

Real cần cuộc tương phùng của Mourinho và Casemiro?

Ở tuổi 34, Casemiro vẫn cho thấy anh đủ đẳng cấp để trở thành lời giải cho cuộc tái thiết của Jose Mourinho tại Real Madrid.

Tạm biệt, Casemiro

Casemiro rời MU trong tiếng vỗ tay, sau hành trình của một chiến binh từng kéo "Quỷ đỏ" đứng dậy giữa những năm tháng hỗn loạn nhất.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

