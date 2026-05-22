FIFA tiếp tục trừng phạt CLB Thanh Hóa

  • Thứ sáu, 22/5/2026 16:35 (GMT+7)
CLB Thanh Hóa bị một cầu thủ kiện lên FIFA vì nợ lương nên FIFA đã cấm đội bóng này đăng ký cầu thủ mới cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

CLB Thanh Hóa bị kiện lên FIFA lần thứ 5. Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hóa.

Ngày 21/5, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã ra lệnh cấm CLB Thanh Hóa (Đông Á Thanh Hóa) của Việt Nam, đang thi đấu tại V.League, tham gia vào thị trường chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp.

Theo đó, CLB Thanh Hóa lại bị một cầu thủ kiện lên FIFA vì nợ lương. Trùng hợp là lệnh cấm này đến ngay sau khi tiền đạo Rimario Gordon vừa tuyên bố rời khỏi đội không rõ lý do. Dù bị ai kiện đi chăng nữa, FIFA xem xét và thấy đúng tính chất nên đã kỷ luật CLB Thanh Hóa. Lệnh đình chỉ bắt đầu từ 21/5, kéo dài 3 kỳ cho đến khi hai bên giải quyết vấn đề xong.

Đây là lần thứ 5 chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, CLB Thanh Hóa bị kiện lên FIFA. Bốn lần trước, các nguyên đơn đều đã được CLB Thanh Hóa trả nợ theo thỏa thuận.

Việc Thanh Hóa bị cấm đăng ký cầu thủ mới khiến cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp lao đao. Có thời điểm, đội bóng chỉ còn 17 cầu thủ để đăng ký thi đấu, trong đó có 3 thủ môn. Có trận đấu, đội bóng xứ Thanh phải tung cả thủ môn vào đá tiền đạo cho đủ quân số.

Dẫu vậy, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa vẫn đáng khen ngợi. Họ giành những điểm số đầy cảm xúc hay những chiến thắng khó tin để thoát khỏi vị trí có nguy cơ rớt hạng.

Thời điểm này, CLB Thanh Hóa có 24 điểm và tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Họ cách nhóm nguy hiểm 7 điểm trong khi V.League còn 3 vòng đấu nữa là khép lại mùa giải.

Minh Hằng

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

