FIFA tiếp tục trừng phạt CLB Thanh Hóa

CLB Thanh Hóa bị một cầu thủ kiện lên FIFA vì nợ lương nên FIFA đã cấm đội bóng này đăng ký cầu thủ mới cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

CLB Thanh Hóa bị kiện lên FIFA lần thứ 5. Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hóa.

Ngày 21/5, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã ra lệnh cấm CLB Thanh Hóa (Đông Á Thanh Hóa) của Việt Nam, đang thi đấu tại V.League, tham gia vào thị trường chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp.

Theo đó, CLB Thanh Hóa lại bị một cầu thủ kiện lên FIFA vì nợ lương. Trùng hợp là lệnh cấm này đến ngay sau khi tiền đạo Rimario Gordon vừa tuyên bố rời khỏi đội không rõ lý do. Dù bị ai kiện đi chăng nữa, FIFA xem xét và thấy đúng tính chất nên đã kỷ luật CLB Thanh Hóa. Lệnh đình chỉ bắt đầu từ 21/5, kéo dài 3 kỳ cho đến khi hai bên giải quyết vấn đề xong.

Đây là lần thứ 5 chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, CLB Thanh Hóa bị kiện lên FIFA. Bốn lần trước, các nguyên đơn đều đã được CLB Thanh Hóa trả nợ theo thỏa thuận.

Việc Thanh Hóa bị cấm đăng ký cầu thủ mới khiến cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp lao đao. Có thời điểm, đội bóng chỉ còn 17 cầu thủ để đăng ký thi đấu, trong đó có 3 thủ môn. Có trận đấu, đội bóng xứ Thanh phải tung cả thủ môn vào đá tiền đạo cho đủ quân số.

Dẫu vậy, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa vẫn đáng khen ngợi. Họ giành những điểm số đầy cảm xúc hay những chiến thắng khó tin để thoát khỏi vị trí có nguy cơ rớt hạng.

Thời điểm này, CLB Thanh Hóa có 24 điểm và tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Họ cách nhóm nguy hiểm 7 điểm trong khi V.League còn 3 vòng đấu nữa là khép lại mùa giải.