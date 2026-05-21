Việt Nam mất suất vào thẳng Champions League Elite châu Á

Theo cập nhất mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), V.League sẽ không có suất dự thẳng AFC Champions League Elite từ mùa giải 2027/28.

Mùa giải 2026/27 tới, bóng đá Việt Nam vẫn có một suất dự vòng play-off AFC Champions League Elite và một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Two. Trong đó, suất đá play-off hiện đã được xác định dành cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) - đội bóng vừa lên ngôi vô địch V.League sớm 3 vòng.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2027/28 V.League chỉ có một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Two và một suất tham dự vòng play-off AFC Champions League Two. Dựa theo bảng xếp hạng các CLB nam mùa 2025/26 mới được AFC công bố, Việt Nam xếp thứ 15 châu Á với 38.020 điểm.

Tình trạng này có thể thay đổi vào mùa 2028/29 nếu thành tích của các CLB Việt Nam ở các giải châu Á trong mùa tới (2026/27) được cải thiện.

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 3, sau Thái Lan và Malaysia. Trên bảng xếp hạng châu Á, Thái Lan đứng thứ 7, Malaysia xếp thứ 11, Singapore thứ 14, Việt Nam thứ 15, còn Campuchia xếp thứ 19. Trong đó, Campuchia đang có sự tiến bộ khi các CLB của họ liên tiếp góp mặt ở vòng sâu của AFC Challenge League.

Kết quả này chịu ảnh hưởng lớn từ thành tích của các đại diện Việt Nam tại đấu trường châu Á thời gian qua. Mùa 2025/26 này, tại AFC Champions League Two, Nam Định sớm bị loại từ vòng bảng trong khi CAHN cũng dừng bước sau khi bị xử thua do vi phạm quy định đăng ký cầu thủ. Việc không tiến sâu khiến các đội không tích lũy được nhiều điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Tampines thi đấu hiệu quả tại AFC Champions League Two, giúp Singapore xếp trên Việt Nam và có suất dự vòng play-off AFC Champions League Elite từ mùa 2027/28.

Ở nhóm đầu châu lục, Saudi Arabia tiếp tục dẫn đầu nhờ thành tích tốt của các CLB tại AFC Champions League Elite. Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt đứng sau, duy trì vị thế của những nền bóng đá mạnh hàng đầu châu Á.