Ninh Bình thắng ngược SLNA

Geovane trở thành người hùng của Ninh Bình khi lập cú đúp, giúp đội nhà ngược dòng thắng SLNA 2-1 ở vòng 23 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Vinh tối 16/5.

Tiền đạo vừa nhập tịch Việt Nam - Geovane tỏa sáng giúp Ninh Bình đánh bại SLNA. Ảnh: Ninh Bình FC.

SLNA nhập cuộc đầy tự tin khi tiếp đón dàn sao của Ninh Bình. Trên sân nhà, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ chủ động đẩy cao đội hình và tạo sức ép đáng kể. Chỉ trong khoảng 10 phút đầu, SLNA đã có ít nhất hai tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Đặng Văn Lâm, cho thấy sự tự tin và quyết tâm gây bất ngờ.

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình trải qua hiệp một không hề dễ dàng. Sau quãng thời gian bị ép sân, đội khách dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức tấn công mạch lạc hơn. Phút 31, Friday thoát xuống đối mặt thủ môn trước khi chuyền ngang để Gia Hưng đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, khiến nỗ lực của đội khách trở nên vô nghĩa.

Sang hiệp hai, Ninh Bình tiếp tục gia tăng sức ép. Ngay đầu hiệp, Friday có pha căng ngang nguy hiểm, buộc hàng thủ SLNA lúng túng phá bóng ngay trên vạch vôi. Dù vậy, trọng tài một lần nữa xác định tình huống việt vị trước đó.

Trong khi Ninh Bình chưa thể tận dụng cơ hội, SLNA lại bất ngờ vượt lên. Phút 62, sau tình huống Văn Lâm xuất sắc cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Khắc Ngọc, đội chủ nhà được hưởng phạt góc. Từ đây, Bá Quyền chọn vị trí chính xác và đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho SLNA.

Bị dẫn bàn, Ninh Bình buộc phải dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Bước ngoặt đến ở phút 82 khi trọng tài tham khảo VAR và cho đội khách hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ SLNA dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Geovane lạnh lùng đánh lừa thủ môn Hữu Hậu, gỡ hòa 1-1.

Chỉ hai phút sau, tiền đạo nhập tịch này tiếp tục tỏa sáng. Từ một tình huống bóng bật ra ở góc hẹp, Geovane tung cú volley quyết đoán, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà.

Trắng tay trên sân Vinh, SLNA dậm chân ở vị trí thứ 9 với 26 điểm sau 23 vòng. Trong khi đó, Ninh Bình củng cố vững chắc vị trí thứ 3 với 44 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Lạch Tray, Hải Phòng giành chiến thắng 4-2 trước Becamex TP.HCM. Kết quả này giúp đội bóng đất Cảng vươn lên vị trí thứ 6 với 31 điểm, còn Becamex TP.HCM rơi xuống thứ 12 khi mới có 21 điểm.

BXH V.League 2025/26 sau loạt trận tối 16/5.