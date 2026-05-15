Người đưa U17 Việt Nam tới World Cup là ai?

Từ Benfica tới huyền thoại V.League, từ ngoại binh nước ngoài tới dẫn dắt U17 Việt Nam, Cristiano Roland đang là ngôi sao mới trong giới HLV Việt Nam.

HLV Cristiano Roland từng là ngoại binh V.League trước khi trở thành HLV của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Có một định kiến về các ngoại binh đã tồn tại kéo dài trong giới bóng đá Việt Nam. Định kiến ấy cho rằng các ngoại binh nước ngoài thường chỉ hưởng lợi tức thời từ V.League, nhận lương cao, đòi hỏi nhiều, thi đấu và trả lại thành tích ngay lập tức. Họ ít mang tới nhiều đóng góp hậu sân cỏ, không truyền đạt được kinh nghiệm đỉnh cao của mình, không mang tới thêm giá trị tương xứng với đầu tư lớn các CLB dành cho họ.

Trong bức tranh chung ấy, Cristiano Roland là chấm phá khác biệt. Ông đem về kinh nghiệm từ Benfica lừng lẫy, ông gắn bó sâu sắc với CLB Hà Nội cả trên tư cách cầu thủ và HLV trẻ sau này. Ông chỉ bảo đàn em, mang tới một tấm gương, ông thành huyền thoại, truyền cảm hứng ở cấp CLB và giờ là cho đội tuyển Việt Nam.

Trong giới ngoại binh ở V.League, Roland đã tiến xa hơn cả, là người đầu tiên ngồi vào ghế nóng một đội tuyển quốc gia, thậm chí còn đưa nó đến với U17 World Cup.

Hành trình từ Brazil đến Việt Nam và mối lương duyên đặc biệt

Cristiano Roland sinh năm 1976 tại Brazil, cái nôi của bóng đá tấn công và kỹ thuật. Ông trưởng thành từ những lò đào tạo danh tiếng như Gremio và Vasco da Gama trước khi bắt đầu hành trình thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Roland từng có thời gian chơi bóng tại Bồ Đào Nha, khoác áo Benfica, một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất lục địa già.

Ở vị trí hậu vệ trái, Cristiano Roland không phải mẫu cầu thủ hào nhoáng nhưng luôn được đánh giá cao bởi sự ổn định, tư duy chiến thuật và tinh thần thi đấu kỷ luật. Những năm tháng chơi bóng tại châu Âu giúp ông tích lũy nền tảng chuyên môn vững chắc, thứ sau này trở thành “vốn liếng” khi bước vào sự nghiệp huấn luyện.

Năm 2008, Roland lần đầu đặt chân đến Việt Nam và gia nhập Hà Nội T&T. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông, không chỉ bởi môi trường thi đấu mới, mà còn bởi mối gắn kết đặc biệt dần hình thành với bóng đá Việt Nam. Trong màu áo đội bóng Thủ đô, ông cùng các đồng đội giành hai chức vô địch V.League vào các năm 2010 và 2013, trở thành một trong những ngoại binh thành công của giải đấu.

Roland chỉ thi đấu ở Hà Nội T&T trong nửa thập kỷ nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất lịch sử CLB, khi họ lần đầu lên V.League và có những thời điểm tụt xuống đáy bảng xếp hạng. Trong cuộc khủng hoảng, bản lĩnh của những cầu thủ như Roland đã vực dậy đội bóng này. Chức vô địch đầu tiên của Hà Nội T&T năm 2010 có dấu ấn lớn của Roland. Không hề vô lý khi Hà Nội T&T vẫn xem Roland là huyền thoại dù thời gian thi đấu không nhiều.

Trước khi giành vé dự World Cup, U17 Việt Nam đã vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF.

Sau khi giải nghệ, Roland trở lại Bồ Đào Nha để theo đuổi công việc huấn luyện. Trong khoảng 5 năm, ông làm việc với nhiều đội trẻ từ U14 đến U23, tích lũy kinh nghiệm đào tạo cầu thủ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn luôn hiện diện trong suy nghĩ của chiến lược gia này. Ông thường xuyên theo dõi các trận đấu, cập nhật thông tin và dõi theo sự phát triển của bóng đá dải đất hình chữ S.

Năm 2021, HLV Roland trở lại Việt Nam thông qua sự kết nối của người thầy cũ Phan Thanh Hùng. Sự nghiệp huấn luyện của ông ở Việt Nam bắt đầu từ CLB Bình Dương đến các vai trò chuyên môn khác. Sau nhiều năm, ông từng bước khẳng định mình trước khi được trao cơ hội dẫn dắt U17 Việt Nam.

Triết lý và dấu ấn tại U17 Việt Nam

Khác với hình ảnh của một ngoại binh từng thi đấu tại V.League, Cristiano Roland trên cương vị HLV mang đến một phong cách làm việc rất châu Âu. Đó là sự chi tiết, kỷ luật và khoa học. Mỗi ngày của ông bắt đầu từ rất sớm, với việc chuẩn bị giáo án, phân tích video và nghiên cứu đối thủ.

Các buổi tập của U17 Việt Nam dưới thời ông được xây dựng bài bản, sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ như thống kê, video phân tích và các phương pháp huấn luyện hiện đại. Điều này giúp các cầu thủ trẻ không chỉ cải thiện kỹ năng mà còn nâng cao tư duy chơi bóng.

Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của HLV Roland là việc ông chú trọng đến yếu tố con người. Nhà cầm quân sinh năm 1976 dành nhiều thời gian để trò chuyện, lắng nghe và tạo sự kết nối với các cầu thủ. Với ông, một đội bóng mạnh không chỉ dựa trên chiến thuật, mà còn phải có sự gắn kết như một gia đình.

U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup. Ảnh: VFF.

Triết lý đó được thể hiện rõ trong hành trình của U17 Việt Nam. Sau thất bại tại U17 châu Á 2025, khi đội dừng bước từ vòng bảng, Roland vẫn nhận được sự tin tưởng để tiếp tục dẫn dắt lứa cầu thủ mới. Quyết định này ban đầu gây nhiều hoài nghi nhưng theo thời gian, nó chứng minh là bước đi đúng đắn.

Với lực lượng được xây dựng từ nhiều lò đào tạo chất lượng như CLB Hà Nội, PVF hay Thể Công - Viettel, HLV Roland tạo nên một tập thể giàu năng lượng, thi đấu tự tin và không e ngại đối thủ. Đội bóng của ông không chỉ chơi bóng bằng kỹ thuật, mà còn bằng tinh thần và bản lĩnh.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Thái Lan, Indonesia, Australia và Malaysia để lên ngôi vô địch. Bước ra sân chơi châu lục, U17 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Họ không còn là đội bóng dễ bị cuốn theo thế trận, mà biết cách kiểm soát nhịp độ và duy trì lối chơi. Những chiến thắng trước Yemen và UAE cùng màn trình diễn đầy nỗ lực trước Hàn Quốc, giúp thầy trò Roland giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng C, đồng thời giành suất tham dự dự U17 World Cup.

U17 Việt Nam trở thành đội tuyển nam thứ hai trong lịch sử nền bóng đá dự World Cup. Đội trước đó chính là lứa U20 của Quang Hải, Hoàng Đức vào năm 2017. Đằng sau thành công ấy là dấu ấn rõ nét của HLV Cristiano Roland.