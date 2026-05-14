Đối thủ của U17 Việt Nam tại tứ kết mạnh cỡ nào

U17 Australia là đối thủ của Việt Nam tại tứ kết giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam kết thúc giai đoạn vòng bảng với tư cách nhất bảng C, qua đó chạm trán đội nhì bảng D là U17 Australia ở tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Thực tế, U17 Australia được đánh giá là đối thủ không hề xa lạ với thầy trò HLV Cristiano Roland. Đội bóng xứ chuột túi giữ lại tới 18 cầu thủ từng tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026 và chỉ bổ sung thêm 5 gương mặt mới cho chiến dịch tại sân chơi châu lục.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Australia chạm trán U17 Việt Nam ở bán kết và nhận thất bại 1-2. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Roland cho thấy bản lĩnh và thi đấu không hề lép vế trước đối thủ. Trước hàng thủ chơi kỷ luật và tập trung của U17 Việt Nam, các pha lên bóng của Australia không tạo ra nhiều nguy hiểm, qua đó không thể lội ngược dòng thành công.

Tại vòng bảng giải U17 châu Á, U17 Australia khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Ấn Độ. Tuy nhiên, đội tuyển này nhanh chóng bộc lộ nhiều vấn đề khi để thua 0-2 trước U17 Uzbekistan ở lượt trận tiếp theo.

Hàng phòng ngự của U17 Australia đang bị đặt dấu hỏi lớn. Sau hai trận vòng bảng, đội bóng này phải nhận tới 39 cú sút từ các đối thủ, cho thấy hệ thống phòng ngự thiếu sự chắc chắn và thường xuyên để lộ khoảng trống.

Trong khi đó, U17 Việt Nam lại đang thể hiện phong độ rất ấn tượng trên mặt trận tấn công. Những chiến thắng giàu cảm xúc trước các đối thủ mạnh giúp đội bóng của HLV Roland nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Nếu tiếp tục duy trì lối chơi kỷ luật cùng tinh thần thi đấu quả cảm, U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vượt qua Australia để giành vé vào bán kết giải U17 châu Á 2026.

