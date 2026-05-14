Al Hilal trải thảm vàng cho Lewandowski

  • Thứ năm, 14/5/2026 11:06 (GMT+7)
Ở tuổi 37, Robert Lewandowski đứng trước lời đề nghị trị giá 90 triệu euro/mùa từ Al Hilal.

Hành trình thi đấu đỉnh cao của Lewandowski tại Châu Âu đã đi đến hồi kết?

Theo Przeglad Sportowy, Al Hilal sẵn sàng trao cho Lewandowski bản hợp đồng trị giá tới 90 triệu euro mỗi mùa. Đây được xem là một trong những đề nghị hấp dẫn nhất mà một ngôi sao châu Âu nhận được từ đại diện Saudi Pro League thời gian gần đây.

Lewandowski sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6. Điều này khiến tương lai của chân sút người Ba Lan trở thành chủ đề được quan tâm trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Ngoài Al Hilal, nhiều đội bóng tại MLS cũng được cho là đang theo sát tình hình của tiền đạo 37 tuổi.

Dù vậy, yếu tố chuyên môn và thể trạng vẫn là ưu tiên hàng đầu với Lewandowski ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Nguồn tin cho biết cường độ thi đấu tại đội tuyển quốc gia trong tương lai có ảnh hưởng lớn tới quyết định tiếp theo của cựu sao Bayern Munich.

Lewandowski muốn kiểm soát khối lượng thi đấu hợp lý nhằm duy trì phong độ cho tuyển Ba Lan trong các giải đấu lớn sắp tới. Vì thế, môi trường thi đấu ít áp lực hơn nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh được xem là lựa chọn phù hợp với tiền đạo kỳ cựu này.

Sau nhiều năm chinh chiến đỉnh cao tại Bundesliga và La Liga, Lewandowski vẫn duy trì khả năng săn bàn ổn định. Chính điều đó giúp anh tiếp tục trở thành mục tiêu săn đón của các CLB giàu tham vọng, đặc biệt tại Saudi Arabia và MLS.

Mùa giải 2025/26 Lewandowski ghi 13 bàn và có 2 kiến tạo tại La Liga sau 15 lần ra sân cho Barcelona. Đóng góp không nhỏ vào chức vô địch của đội chủ sân Camp Nou. Ngoài các lời mời chào từ MLS và phương Đông, AC Milan cũng là 1 điểm đến tiềm năng của ngôi sao người Ba Lan nếu anh muốn tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao.

Thái Viên

Al Hilal Lewandowski Robert Lewandowski Barcelona La Liga Saudi Pro League MLS

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

