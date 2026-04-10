Lewandowski chủ động rời Barcelona, Milan nhập cuộc

La Gazzetta dello Sport tiết lộ Robert Lewandowski đang tìm đường rời Barcelona và chủ động đề nghị gia nhập AC Milan.

Theo nhà báo Alessandra Gozzini, đội ngũ đại diện của Lewandowski đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc với Milan nhằm mở ra khả năng chuyển nhượng trong mùa hè. Bên cạnh đó, Juventus cũng theo dõi sát tình hình và sẵn sàng nhập cuộc nếu có cơ hội.

Nguồn tin từ Italy nhấn mạnh việc Lewandowski chủ động “chào hàng” không phải động thái thông thường. Ở tuổi 37, tiền đạo người Ba Lan muốn tìm kiếm một thử thách mới, trong khi Milan lại đang hướng tới mục tiêu trở lại vị thế tại đấu trường châu Âu. Hai nhu cầu này tạo nên điểm giao đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng.

Trong trường hợp đạt thỏa thuận, Milan có thể ký hợp đồng với Lewandowski theo dạng tự do. Đây là lợi thế lớn về mặt tài chính, nhưng mức lương cao của cựu sao Bayern Munich vẫn là bài toán khiến ban lãnh đạo “Rossoneri” phải cân nhắc.

Về chuyên môn, Lewandowski vẫn duy trì hiệu suất ổn định. Anh ghi 17 bàn và có 3 kiến tạo sau 39 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tại La Liga, chân sút người Ba Lan có 12 pha lập công, vượt qua thành tích của Rafael Leão (9 bàn) và Christian Pulisic (8 bàn), hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Milan hiện tại.

Những con số đó cho thấy Lewandowski chưa mất đi bản năng săn bàn. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở hiệu suất. Barcelona đang bước vào giai đoạn tái thiết, và vai trò của Lewandowski trong kế hoạch dài hạn trở nên khó đoán.

Trong bối cảnh ấy, việc tiền đạo người Ba Lan chủ động tìm bến đỗ mới có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất cho một cuộc chia tay đang đến gần.