Lewandowski chủ động rời Barcelona, Milan nhập cuộc

  • Thứ sáu, 10/4/2026 16:29 (GMT+7)
Tiền đạo người Ba Lan, Robert Lewandowski được cho là tự tiến cử tới AC Milan trong bối cảnh tương lai tại Barcelona trở nên bất định.

La Gazzetta dello Sport tiết lộ Robert Lewandowski đang tìm đường rời Barcelona và chủ động đề nghị gia nhập AC Milan.

Theo nhà báo Alessandra Gozzini, đội ngũ đại diện của Lewandowski đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc với Milan nhằm mở ra khả năng chuyển nhượng trong mùa hè. Bên cạnh đó, Juventus cũng theo dõi sát tình hình và sẵn sàng nhập cuộc nếu có cơ hội.

Nguồn tin từ Italy nhấn mạnh việc Lewandowski chủ động “chào hàng” không phải động thái thông thường. Ở tuổi 37, tiền đạo người Ba Lan muốn tìm kiếm một thử thách mới, trong khi Milan lại đang hướng tới mục tiêu trở lại vị thế tại đấu trường châu Âu. Hai nhu cầu này tạo nên điểm giao đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng.

Trong trường hợp đạt thỏa thuận, Milan có thể ký hợp đồng với Lewandowski theo dạng tự do. Đây là lợi thế lớn về mặt tài chính, nhưng mức lương cao của cựu sao Bayern Munich vẫn là bài toán khiến ban lãnh đạo “Rossoneri” phải cân nhắc.

Về chuyên môn, Lewandowski vẫn duy trì hiệu suất ổn định. Anh ghi 17 bàn và có 3 kiến tạo sau 39 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tại La Liga, chân sút người Ba Lan có 12 pha lập công, vượt qua thành tích của Rafael Leão (9 bàn) và Christian Pulisic (8 bàn), hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Milan hiện tại.

Những con số đó cho thấy Lewandowski chưa mất đi bản năng săn bàn. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở hiệu suất. Barcelona đang bước vào giai đoạn tái thiết, và vai trò của Lewandowski trong kế hoạch dài hạn trở nên khó đoán.

Trong bối cảnh ấy, việc tiền đạo người Ba Lan chủ động tìm bến đỗ mới có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất cho một cuộc chia tay đang đến gần.

Atletico Madrid biến Camp Nou thành sân khấu riêng như thế nào? Chiến thắng 2-0 trước Barcelona tại trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League 25/26 ngay tại sân khách giúp Atletico Madrid có nhiều lợi thế cho trận lượt về sau đây 1 tuần.

Hà Trang

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

Đọc tiếp

Khoanh khac xuc dong cua Lewandowski hinh anh

Khoảnh khắc xúc động của Lewandowski

05:56 1/4/2026 05:56 1/4/2026

0

Tiền đạo Robert Lewandowski bày tỏ sự thất vọng sau khi đội tuyển Ba Lan dừng bước trong hành trình giành vé dự FIFA World Cup 2026.

Hai bo mat cua Cancelo hinh anh

Hai bộ mặt của Cancelo

16:00 5/4/2026 16:00 5/4/2026

0

Thi đấu xông xáo cùng đường chuyền quyết định cho Robert Lewandowski ghi bàn, Joao Cancelo đóng vai trò "playmaker" từ hàng thủ của Barcelona.

