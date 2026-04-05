Yamal từ chối ăn mừng bàn thắng của Lewandowski

  • Chủ nhật, 5/4/2026 05:51 (GMT+7)
Lamine Yamal tỏ thái độ ở trận thắng 2-1 của Barcelona trước Atletico Madrid thuộc vòng 30 La Liga rạng sáng 5/4.

Tình huống gây tranh luận xảy ra ở phút 87, sau khi Robert Lewandowski ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 giúp Barcelona tiến gần hơn tới chức vô địch La Liga. Dù vậy, thay vì hòa chung niềm vui cùng các đồng đội, Yamal lại tỏ rõ sự thất vọng.

Máy quay của DAZN ghi lại cảnh cầu thủ 18 tuổi không ăn mừng, thậm chí bỏ đi với thái độ bức xúc. Trung vệ trẻ Pau Cubarsi phải tiến đến để trấn an người đồng đội.

Sau đó, trên đường rời sân, Yamal tiếp tục có những cử chỉ thể hiện sự không hài lòng khi trao đổi với Jose Ramon de la Fuente, thành viên trong ban huấn luyện. Khi HLV Hansi Flick tiến đến chúc mừng, cầu thủ trẻ cũng đáp lại bằng thái độ không vui khiến chiến lược gia người Đức bất ngờ.

Sau trận đấu, Hansi Flick cố gắng xoa dịu tình hình và bảo vệ học trò. Ông cho rằng cảm xúc dâng cao trong một trận cầu căng thẳng là điều dễ hiểu.

"Tôi không rõ chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng đây là trận đấu đầy cảm xúc. Lamine cố gắng để ghi bàn thứ hai và điều đó là tín hiệu tích cực. Cậu ấy luôn sẵn sàng khi có bóng, đó là điều tôi đánh giá cao", Flick chia sẻ.

Chiến lược gia người Đức cũng nhấn mạnh rằng Barcelona cần nhanh chóng hướng tới mục tiêu tiếp theo tại Champions League. Toàn đội sẽ có ba ngày để chuẩn bị và tinh thần sẽ được cải thiện.

Dù phản ứng của Yamal gây tranh cãi, không thể phủ nhận tài năng trẻ này vẫn là nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục danh hiệu của Barcelona ở mùa giải năm nay.

Hiện Barcelona đã bỏ cách Real Madrid 7 điểm sau 30 vòng đấu.

Duy Luân

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

Rạng sáng 5/4, Al Hilal bị Al Taawon cầm hòa 2-2, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League.

