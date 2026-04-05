Rashford tỏa sáng giúp Barca định đoạt cuộc đua vô địch

Rạng sáng 5/4, Marcus Rashford ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Atletico Madrid 2-1 ở vòng 30 La Liga, qua đó nâng khoảng cách với Real Madrid lên thành 7 điểm.

Rashford ghi bàn đầu tiên tại La Liga kể từ ngày 31/1.

Trong bối cảnh Real Madrid bất ngờ thất bại trước Mallorca, thầy trò Hansi Flick tận dụng cơ hội vàng để bứt phá trong cuộc đua vô địch La Liga. Với khoảng cách 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 8 vòng, cơ hội lật đổ "Blaugrana" của "Los Blancos" có lẽ chỉ còn trên lý thuyết.

Trận đấu khởi đầu với tốc độ cao khi cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Antoine Griezmann thử tài Joan Garcia bằng cú dứt điểm nhanh, trong khi phía Barcelona, Fermin Lopez bỏ lỡ đáng tiếc sau đường chuyền tinh tế của Lamine Yamal. Ngôi sao trẻ của Barca tiếp tục để lại dấu ấn khi cú sút của anh đưa bóng dội cột, báo hiệu một thế trận đầy áp lực lên hàng thủ đội chủ nhà.

Phút 39, Atletico bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Giuliano Simeone. Tận dụng đường chuyền dài của Clement Lenglet, anh xử lý gọn gàng trước khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại Garcia. Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng thủ đô không kéo dài lâu. Chỉ ba phút sau, Marcus Rashford phối hợp ăn ý với Dani Olmo để ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ khi Nicolas Gonzalez bị truất quyền thi đấu, buộc chủ nhà phải chơi thiếu người trong cả hiệp hai. Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận sau đó, liên tục gây sức ép với những cơ hội của Yamal và Ferran Torres, nhưng thủ môn Juan Musso đã chơi xuất sắc.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Lewandowski lên tiếng. Phút 87, anh tận dụng pha bóng bật ra để dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng quý giá cho Barcelona.