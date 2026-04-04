Tài năng 14 tuổi Trung Quốc gia nhập học viện Barcelona

  • Thứ bảy, 4/4/2026 11:52 (GMT+7)
Barcelona tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo trẻ khi liên tục bổ sung những gương mặt triển vọng cho học viện La Masia.

Li Haoyan (trái) gia nhập Barcelona.

Trong số những cái tên mới được xác nhận gia nhập, đáng chú ý có tiền đạo trẻ 14 tuổi người Trung Quốc, Li Haoyan.

Trước khi đồng ý gia nhập Barcelona, Li Haoyan đang thi đấu cho đội U14 của CF Damm, nơi anh gây ấn tượng mạnh với khả năng tấn công biên. Mùa giải này, cầu thủ trẻ gốc Trung Quốc đã ghi được 8 bàn thắng, gây ấn tượng nhờ tốc độ và sức mạnh vượt trội.

Những người theo dõi Li Haoyan thường mô tả tài năng này là một cầu thủ “nhanh như đạn”, có khả năng tạo đột biến cao trước hàng phòng ngự đối phương.

Không chỉ thể hiện phong độ ổn định trong màu áo CF Damm, Li Haoyan còn từng ghi dấu ấn khi đối đầu trực tiếp với các đội trẻ Barcelona. Ở mùa trước, anh từng chọc thủng lưới đội U13 Barca trong một trận đấu mà đội bóng xứ Catalonia giành chiến thắng 4-1.

Theo kế hoạch, Li Haoyan sẽ gia nhập đội U15 Barcelona từ mùa giải 2026/27. Tại đây, anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều tài năng sáng giá khác cùng lứa, trong đó có những cái tên nổi bật ở vị trí chạy cánh.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự xuất hiện của Li Haoyan còn được đánh giá có giá trị về mặt hình ảnh. Với gốc gác Trung Quốc, cầu thủ trẻ này có thể giúp Barcelona gia tăng sức hút tại thị trường châu Á, khu vực giàu tiềm năng về thương mại và người hâm mộ.

Duy Luân

