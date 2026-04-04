Không nhận ra nhà vô địch Bundesliga

HLV Daniel Thioune thẳng thắn chỉ ra vấn đề thể trạng của Victor Boniface, trong bối cảnh tiền đạo này sa sút sau chấn thương.

Victor Boniface đang thừa cân.

Victor Boniface đang trở thành tâm điểm chú ý, nhưng không phải vì phong độ trên sân. HLV Daniel Thioune của Werder Bremen công khai nhận xét về thể trạng của tiền đạo người Nigeria, cho rằng anh chưa đạt yêu cầu.

“Rõ ràng cậu ấy thừa cân. Cậu ấy biết điều đó và chúng tôi cũng vậy. Tôi mong cậu ấy có thể trạng tốt hơn. Cậu ấy cần phải chứng minh bản thân nếu muốn được vào đội”, Thioune nói.

Phát biểu này phản ánh sự không hài lòng từ ban huấn luyện với tình trạng hiện tại của Boniface. Tiền đạo này từng được đánh giá cao nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo Bayer Leverkusen ở mùa giải họ giành chức vô địch dưới thời HLV Xabi Alonso.

Tuy nhiên, kể từ chấn thương gặp phải trong mùa giải đó, Boniface không còn duy trì được hình ảnh như trước. Thể trạng trở thành vấn đề rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội thi đấu của anh.

Sự sa sút này càng gây tiếc nuối nếu nhìn lại thời điểm Boniface tiến gần đến một thương vụ lớn. Khi đó, anh chỉ còn cách việc trở thành tân binh của AC Milan một cuộc kiểm tra y tế.

Từ vị thế của một tiền đạo được săn đón, Boniface hiện đối mặt với áp lực phải chứng minh lại giá trị. Những nhận xét công khai từ HLV Thioune cho thấy cơ hội ra sân của anh không còn được đảm bảo.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, Boniface cần nhanh chóng cải thiện thể trạng nếu muốn lấy lại vị trí và hình ảnh từng có.