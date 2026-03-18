Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal mang tin vui cho MU, Liverpool

  • Thứ tư, 18/3/2026 09:23 (GMT+7)
Chiến thắng của Arsenal trước Leverkusen không chỉ giúp họ vào tứ kết mà còn mở ra cơ hội lớn cho các đại diện Premier League trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa giải tới.

Ở vòng 16 đội, Arsenal vượt qua Bayer Leverkusen với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Sau khi hòa 1-1 trên đất Đức, đội bóng của Mikel Arteta giải quyết đối thủ tại Emirates bằng các pha lập công của Eberechi Eze và Declan Rice trên sân nhà rạng sáng 18/3. Kết quả này giúp họ giành quyền vào tứ kết và chạm trán Sporting CP.

Tác động lớn nhất nằm ở bảng hệ số UEFA. Việc Arsenal loại một đại diện Bundesliga khiến cơ hội để bóng đá Đức vượt Anh gần như không còn.

Bóng đá Anh tiếp tục dẫn đầu và tiến rất gần đến việc giành thêm một suất dự Champions League mùa tới theo cơ chế European Performance Spot.

Nếu kịch bản này thành hiện thực, đội xếp thứ 5 tại Premier League cũng sẽ có vé dự Champions League. Đây là cú hích quan trọng với Manchester UnitedLiverpool trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

MU đang nắm lợi thế rõ rệt. Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, đội bóng có chuỗi phong độ tích cực và vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng và đang đứng thứ 3. Khoảng cách với Liverpool và Chelsea vẫn đủ an toàn để "Quỷ đỏ" tự tin trong cuộc đua top 5.

Trong khi đó, Liverpool đối mặt áp lực lớn hơn. Đội bóng của Arne Slot liên tục đánh rơi điểm số và chưa tạo được sự ổn định cần thiết. Họ còn phải chia sức cho đấu trường châu Âu, nơi nguy cơ bị loại vẫn hiện hữu.

Chiến thắng của Arsenal vì thế mang ý nghĩa vượt ngoài khuôn khổ một trận đấu. Nó không chỉ đưa "Pháo thủ" tiến sâu, mà còn gián tiếp mở rộng cánh cửa Champions League cho cả Premier League.

Vinicius ăn mừng khiêu khích CĐV Man City

Tiền đạo Vinicius Junior có pha ăn mừng gây tranh cãi trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Manchester City ở lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng 18/3.

4 giờ trước

HLV Enrique là 'hung thần' của Premier League

Luis Enrique một lần nữa mang đến nỗi ám ảnh cho các đội bóng Anh, sau khi giúp PSG đè bẹp Chelsea với tổng tỷ số 8-2 ở vòng 1/8 Champions League 2025/26.

4 giờ trước

HLV Real Madrid làm nên lịch sử

HLV Alvaro Arbeloa khẳng định dấu ấn của mình tại Real Madrid sau chiến thắng 2-1 trước Manchester City ở lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League rạng sáng 18/3.

4 giờ trước

Kvaratskhelia - nhân tố tiềm năng nâng tầm MU Sau những màn trình diễn đỉnh cao trong những năm qua, Kvaratskhelia đang là mục tiêu hàng đầu của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Arsenal Champions League Premier League Manchester United Liverpool MU Bayer Leverkusen

    Đọc tiếp

    Ly do Man City sup do hinh anh

    Lý do Man City sụp đổ

    37 phút trước 09:50 18/3/2026

    0

    Không phải thế trận, không phải cơ hội, Man City thua Real Madrid ở vòng 1/8 vì thứ họ luôn thiếu ở Champions League, bản lĩnh trong khoảnh khắc quyết định.

    'Infantino nghi minh la Trump cua chau Phi' hinh anh

    'Infantino nghĩ mình là Trump của châu Phi'

    1 giờ trước 09:23 18/3/2026

    0

    Phán quyết của CAF không chỉ gây tranh cãi về chuyên môn mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm trực tiếp vào vai trò của FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý