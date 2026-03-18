Arsenal mang tin vui cho MU, Liverpool

Chiến thắng của Arsenal trước Leverkusen không chỉ giúp họ vào tứ kết mà còn mở ra cơ hội lớn cho các đại diện Premier League trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa giải tới.

Arsenal có thể giúp Premier League có thêm một suất.

Ở vòng 16 đội, Arsenal vượt qua Bayer Leverkusen với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Sau khi hòa 1-1 trên đất Đức, đội bóng của Mikel Arteta giải quyết đối thủ tại Emirates bằng các pha lập công của Eberechi Eze và Declan Rice trên sân nhà rạng sáng 18/3. Kết quả này giúp họ giành quyền vào tứ kết và chạm trán Sporting CP.

Tác động lớn nhất nằm ở bảng hệ số UEFA. Việc Arsenal loại một đại diện Bundesliga khiến cơ hội để bóng đá Đức vượt Anh gần như không còn.

Bóng đá Anh tiếp tục dẫn đầu và tiến rất gần đến việc giành thêm một suất dự Champions League mùa tới theo cơ chế European Performance Spot.

Nếu kịch bản này thành hiện thực, đội xếp thứ 5 tại Premier League cũng sẽ có vé dự Champions League. Đây là cú hích quan trọng với Manchester United và Liverpool trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

MU đang nắm lợi thế rõ rệt. Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, đội bóng có chuỗi phong độ tích cực và vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng và đang đứng thứ 3. Khoảng cách với Liverpool và Chelsea vẫn đủ an toàn để "Quỷ đỏ" tự tin trong cuộc đua top 5.

Trong khi đó, Liverpool đối mặt áp lực lớn hơn. Đội bóng của Arne Slot liên tục đánh rơi điểm số và chưa tạo được sự ổn định cần thiết. Họ còn phải chia sức cho đấu trường châu Âu, nơi nguy cơ bị loại vẫn hiện hữu.

Chiến thắng của Arsenal vì thế mang ý nghĩa vượt ngoài khuôn khổ một trận đấu. Nó không chỉ đưa "Pháo thủ" tiến sâu, mà còn gián tiếp mở rộng cánh cửa Champions League cho cả Premier League.

Kvaratskhelia - nhân tố tiềm năng nâng tầm MU Sau những màn trình diễn đỉnh cao trong những năm qua, Kvaratskhelia đang là mục tiêu hàng đầu của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD