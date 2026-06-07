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Thể thao

Dembele nhận đề nghị khó từ chối

  • Chủ nhật, 7/6/2026 19:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Al-Hilal vừa chính thức gửi lời đề nghị chiêu mộ Ousmane Dembele, đẩy tương lai của ngôi sao chạy cánh người Pháp tại PSG vào một ngã rẽ mới.

Ousmane Dembele nằm trong tầm ngắm của Al-Hilal

Động thái này cho thấy quyết tâm của đội bóng Saudi Arabia trong việc sở hữu chữ ký của một trong những ngôi sao lớn nhất bóng đá thế giới hiện tại, nhằm củng cố sức mạnh tấn công cho mùa giải mới.

Về phía Dembele, tuyển thủ Pháp hiện vẫn còn hai năm hợp đồng với PSG. Trong những tuyên bố gần nhất, cựu sao Barcelona luôn khẳng định mong muốn được tiếp tục cống hiến cho đại diện Ligue 1 và chưa có ý định chia tay HLV Luis Enrique.

Tuy nhiên, trước sức hấp dẫn từ một bản hợp đồng "bom tấn" cùng lời đề nghị chính thức từ đối tác, Paris Saint-Germain hiện phải nghiêm túc cân nhắc và đánh giá lại giá trị tương lai của tiền đạo sinh năm 1997

Mặc dù tài năng của Dembele là không thể phủ nhận, tiền sử chấn thương và sự thiếu ổn định về mặt phong độ vẫn là bài toán khiến đội ngũ kỹ thuật của PSG lưu tâm. Việc chia tay anh để tái đầu tư vào những phương án giàu tiềm năng hơn là điều đội bóng Pháp hoàn toàn có thể cân nhắc.

Hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc chia tay sẽ diễn ra ngay lập tức, nhưng trong bóng đá hiện đại, mọi kịch bản đều có thể thay đổi nếu Al-Hilal đưa ra những con số không thể chối từ.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.

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Huy Trưởng

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