Sao PSG rơi vào cảnh trớ trêu

Giữa thất bại bất ngờ của đội tuyển Pháp trước Bờ Biển Ngà vào rạng sáng 5/6, ống kính truyền hình vô tình bắt trọn khoảnh khắc đầy ngang trái của anh em nhà Doue.

Guela Doue ghi bàn giúp Bờ Biển Ngà đánh bại tuyển Pháp

Trận giao hữu tại Stade de la Beaujoire giữa tuyển Pháp và Bờ Biển Ngà khắc họa một trong những câu chuyện giàu cảm xúc của bóng đá hiện đại, cuộc đối đầu giữa hai anh em ruột Guela và Desire Doue.

Phút 53, khi Guela Doue băng xuống dứt điểm quyết đoán gỡ hòa cho Bờ Biển Ngà, ống kính máy quay ngay lập tức hướng về băng ghế dự bị của Đội tuyển Pháp. Tại đó, người em trai Desire Doue, ngôi sao thuộc biên chế PSG, chỉ biết ngồi lặng thinh với ánh mắt phức tạp. Đó là khoảnh khắc của sự giằng xé, hạnh phúc khi thấy anh trai tỏa sáng, nhưng lại đau đớn khi chính bàn thắng đó đang trực tiếp góp phần đánh bại đội bóng mà anh đại diện.

Trong khi người anh Guela chọn cống hiến cho đất nước gốc gác của tổ tiên, Bờ Biển Ngà, thì người em Desire lại chọn khoác áo "Gà trống Gaulois", nơi anh sinh ra, lớn lên và được đào tạo bài bản.

Trên sân cỏ chuyên nghiệp, tình thân đôi khi phải nhường chỗ cho màu cờ sắc áo. Guela có một đêm rực sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, góp công lớn giúp Bờ Biển Ngà quật ngã đội tuyển hiện đứng đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Ngược lại, Desire dù không ra sân vẫn phải nếm trải cảm giác cay đắng của một thất bại cận kề ngày khai màn World Cup.

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