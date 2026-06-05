Amad Diallo gieo sầu cho tuyển Pháp trước World Cup

Bờ Biển Ngà tạo cú sốc lớn khi ngược dòng đánh bại tuyển Pháp 2-1, qua đó lần đầu tiên hạ gục "Les Bleus" trong lịch sử.

Bờ Biển Ngà tạo cú sốc lớn khi ngược dòng đánh bại tuyển Pháp 2-1.

Tuyển Pháp nhận lời cảnh báo nghiêm khắc trước thềm World Cup 2026 khi để thua Bờ Biển Ngà 1-2 trong trận giao hữu diễn ra tại Nantes rạng sáng 5/6.

Đây là một trong hai trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Didier Deschamps trước khi lên đường sang Bắc Mỹ. Với lợi thế sân nhà cùng dàn sao chất lượng, tuyển Pháp nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Kylian Mbappe suýt mở tỷ số ngay trong những phút đầu nhưng không thể đánh bại thủ môn Yahia Fofana ở pha đối mặt. Sau đó, Adrien Rabiot và Michael Olise tiếp tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm, buộc hàng thủ Bờ Biển Ngà phải làm việc vất vả.

Trong khi đội khách chủ yếu trông chờ vào những pha phản công, Simon Adingra vẫn kịp tạo dấu ấn với một cú đánh đầu vọt xà và một tình huống dứt điểm khiến Mike Maignan phải trổ tài cứu thua.

Sức ép liên tục của tuyển Pháp cuối cùng cũng được cụ thể hóa ngay trước giờ nghỉ. Phút bù giờ hiệp một, Rayan Cherki đi bóng khéo léo xuyên qua hàng thủ đối phương trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau giờ nghỉ lại khiến khán giả tại Nantes chết lặng.

HLV Deschamps thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự, trong đó có việc rút Mbappe khỏi sân. Tiền đạo của Real Madrid vì thế tiếp tục lỡ hẹn với cột mốc cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho tuyển Pháp của Olivier Giroud.

Bờ Biển Ngà tận dụng rất tốt sự chùng xuống của đối thủ. Phút 53, Nicolas Pépé tung đường chọc khe vừa tầm để Guéla Doué băng xuống dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Bờ Biển Ngà trước tuyển Pháp trong lịch sử đối đầu.

Bàn thắng giúp đại diện châu Phi chơi hưng phấn hơn. Trong khi đó, tuyển Pháp dù cầm bóng nhiều nhưng không còn tạo được sức ép như trong hiệp một.

Bước ngoặt đến ở phút 84. Guéla Doué tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo thuận lợi để Amad Diallo băng vào dứt điểm một chạm, không cho Maignan cơ hội cản phá.

Bàn thắng của cầu thủ thuộc biên chế Manchester United giúp Bờ Biển Ngà hoàn tất màn lội ngược dòng đầy ấn tượng trước đội tuyển số một thế giới.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Bờ Biển Ngà trước tuyển Pháp trong lịch sử đối đầu. Với thầy trò Deschamps, thất bại này là lời nhắc nhở rằng họ vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.