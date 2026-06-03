Nội bộ tuyển Pháp 'dậy sóng'

Phòng thay đồ tuyển Pháp bất ngờ dậy sóng khi các ngôi sao công khai bày tỏ sự bất mãn với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) về vấn đề tiền thưởng và quyền lợi cho người thân.

Tuyển Pháp lục đục nội bộ trước thềm World Cup

Theo L'Équipe , những rạn nứt đầu tiên bắt đầu xuất hiện tại đại bản doanh của nhà đương kim Á quân thế giới. Tâm điểm của sự căng thẳng nằm ở cuộc gặp giữa toàn đội và Chủ tịch FFF, ông Philippe Diallo hôm 2/6. Tại đây, các cầu thủ thẳng thừng bác bỏ đề xuất phân bổ vé xem các trận đấu tại Mỹ.

Cụ thể, FFF chỉ cấp cho mỗi cầu thủ 8 vé, trong đó vỏn vẹn 2 vé miễn phí và 6 vé còn lại phải trả phí. Các tuyển thủ Pháp cho rằng con số này là không đủ và thiếu tôn trọng, bởi chi phí di chuyển sang Mỹ đắt đỏ và họ cần sự cổ vũ đông đảo từ gia đình, bạn bè trong hành trình chinh phục cúp vàng.

Sóng gió không dừng lại ở đó. Một cuộc chiến ngầm về kinh tế cũng đang diễn ra khi ông Diallo thông báo cắt giảm tiền thưởng thành tích. Lý do FFF đưa ra là chi phí vận hành và hậu cần cho giải đấu tại Bắc Mỹ quá lớn.

Bất chấp những vấn đề ngoài sân cỏ, giới chuyên môn vẫn kỳ vọng sự chuyên nghiệp sẽ giúp tuyển Pháp đứng vững. Minh chứng là dàn sao của HLV Deschamps vẫn tham gia đầy đủ các sự kiện quảng bá cho nhà tài trợ như một cử chỉ thiện chí dành cho FFF.

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