Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ngôi sao người Pháp từ chối đá World Cup

  • Thứ ba, 2/6/2026 06:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Odsonne Edouard gây bất ngờ khi từ chối cơ hội dự World Cup 2026 cùng Haiti vì một lí do đặc biệt.

Edouard từ chối khoác áo tuyển Haiti ở World Cup.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều cầu thủ lựa chọn đổi màu áo đội tuyển quốc gia để tìm cơ hội dự các giải đấu lớn, Odsonne Edouard lại đi theo hướng ngược lại.

Tiền đạo đang khoác áo Lens xác nhận từ chối lời mời gia nhập đội tuyển Haiti tham dự World Cup 2026, dù cơ hội góp mặt trong danh sách cuối cùng là rất lớn. Lý do của chân sút 28 tuổi không liên quan đến chuyên môn hay vấn đề cá nhân, mà xuất phát từ quan điểm về sự công bằng trong bóng đá.

"Tôi không thể xuất hiện vào phút cuối để hưởng thành quả mà những người khác đã tạo ra. Nếu muốn chơi World Cup, tôi phải tự giành lấy nó", Edouard giải thích.

Haiti vừa làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup lần thứ hai. Đội bóng vùng Caribe nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của Brazil, Scotland và Morocco. Edouard cho rằng suất dự giải đấu nên thuộc về những cầu thủ đã đồng hành cùng đội tuyển xuyên suốt chiến dịch vòng loại.

Quan điểm của cựu tiền đạo PSG và Celtic nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong thời đại bóng đá hiện đại, nơi các cầu thủ thường tận dụng mọi cơ hội để xuất hiện ở sân khấu lớn nhất thế giới, quyết định của Edouard được xem là khá hiếm gặp.

Dù vậy, tiền đạo người Pháp vẫn còn những mục tiêu riêng. Anh từng khoác áo các đội trẻ Pháp và vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó được ra mắt đội tuyển quốc gia.

Mùa giải vừa qua, Edouard ghi 14 bàn sau 36 trận cho Lens, góp công giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia Pháp và đoạt vé dự Champions League. Thay vì tìm đường đến World Cup bằng lối tắt, chân sút 28 tuổi chọn tiếp tục chờ đợi cơ hội theo cách mà anh tin là xứng đáng nhất.

CĐV Argentina phẫn nộ vì Rodrigo De Paul

World Cup 2026 chỉ còn vài ngày là bắt đầu, nhưng De Paul đang khiến CĐV Argentina khó chịu vì động thái có phần hời hợt trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

11 giờ trước

Nhà tiên tri World Cup gọi tên Ronaldo và Bồ Đào Nha

Người từng dự đoán đúng ba trong bốn nhà vô địch World Cup gần nhất tin rằng Bồ Đào Nha sẽ lần đầu đăng quang tại World Cup 2026.

12 giờ trước

Tuyển Pháp nhận tin 'sét đánh' về Saliba

William Saliba đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài nhiều tuần, khiến kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Pháp bị đảo lộn hoàn toàn.

13 giờ trước

Những hình ảnh đầu tiên của Messi ngày hội quân Hình ảnh Messi gặp gỡ đội ngũ y tế tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup chiều 1/6 đang được lan tỏa rất nhanh trên các diễn đàn.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

World Cup Tuyển Haiti Haiti Odsonne Edouard Lens World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Tuong lai HLV Enrique ra sao? hinh anh

    Tương lai HLV Enrique ra sao?

    16 phút trước 07:03 2/6/2026

    0

    Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi khẳng định niềm tin tuyệt đối dành cho HLV Luis Enrique, đồng thời hé lộ khả năng gia hạn hợp đồng dài hạn với nhà cầm quân này.

    Beckham sa thai 9 cau thu hinh anh

    Beckham sa thải 9 cầu thủ

    30 phút trước 06:49 2/6/2026

    0

    Salford City bắt đầu cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn sau khi lỡ cơ hội thăng hạng League One.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý