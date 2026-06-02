Ngôi sao người Pháp từ chối đá World Cup

Odsonne Edouard gây bất ngờ khi từ chối cơ hội dự World Cup 2026 cùng Haiti vì một lí do đặc biệt.

Edouard từ chối khoác áo tuyển Haiti ở World Cup.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều cầu thủ lựa chọn đổi màu áo đội tuyển quốc gia để tìm cơ hội dự các giải đấu lớn, Odsonne Edouard lại đi theo hướng ngược lại.

Tiền đạo đang khoác áo Lens xác nhận từ chối lời mời gia nhập đội tuyển Haiti tham dự World Cup 2026, dù cơ hội góp mặt trong danh sách cuối cùng là rất lớn. Lý do của chân sút 28 tuổi không liên quan đến chuyên môn hay vấn đề cá nhân, mà xuất phát từ quan điểm về sự công bằng trong bóng đá.

"Tôi không thể xuất hiện vào phút cuối để hưởng thành quả mà những người khác đã tạo ra. Nếu muốn chơi World Cup, tôi phải tự giành lấy nó", Edouard giải thích.

Haiti vừa làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup lần thứ hai. Đội bóng vùng Caribe nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của Brazil, Scotland và Morocco. Edouard cho rằng suất dự giải đấu nên thuộc về những cầu thủ đã đồng hành cùng đội tuyển xuyên suốt chiến dịch vòng loại.

Quan điểm của cựu tiền đạo PSG và Celtic nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong thời đại bóng đá hiện đại, nơi các cầu thủ thường tận dụng mọi cơ hội để xuất hiện ở sân khấu lớn nhất thế giới, quyết định của Edouard được xem là khá hiếm gặp.

Dù vậy, tiền đạo người Pháp vẫn còn những mục tiêu riêng. Anh từng khoác áo các đội trẻ Pháp và vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó được ra mắt đội tuyển quốc gia.

Mùa giải vừa qua, Edouard ghi 14 bàn sau 36 trận cho Lens, góp công giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia Pháp và đoạt vé dự Champions League. Thay vì tìm đường đến World Cup bằng lối tắt, chân sút 28 tuổi chọn tiếp tục chờ đợi cơ hội theo cách mà anh tin là xứng đáng nhất.

