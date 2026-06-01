Tuyển Pháp nhận tin 'sét đánh' về Saliba

William Saliba đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài nhiều tuần, khiến kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Pháp bị đảo lộn hoàn toàn.

Theo Foot Mercato , ngôi sao thuộc biên chế Arsenal vừa tái phát chấn thương cũ sau trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG tại Budapest (Hungary) hôm 30/5. Dù bước vào cuộc đại chiến tại Puskas Arena với thể trạng không hoàn hảo, anh vẫn nén đau thi đấu, dẫn đến tình trạng tồi tệ hiện tại.

Những cơn đau kéo dài sau trận của cầu thủ này mang đến tin không vui cho Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). Chỉ còn vài ngày nữa là World Cup 2026 chính thức khởi tranh, sự vắng mặt của Saliba đang trở thành cơn ác mộng đối với HLV Didier Deschamps.

Tiền sử chấn thương của trung vệ 25 tuổi càng làm tăng thêm sự lo ngại. Trước đó vào tháng 3, vấn đề ở mắt cá chân cũng từng khiến anh bỏ lỡ các trận giao hữu quan trọng với Brazil và Colombia. Việc liên tục gặp vận đen vào những thời điểm then chốt cản trở đáng kể đà thăng tiến của Saliba trong màu áo "Gà trống Gaulois".

Tại World Cup 2026, tuyển Pháp nằm ở bảng I cùng các đối thủ Iraq, Na Uy và Senegal. Sự thiếu vắng Saliba sẽ để lại lỗ hổng khổng lồ trong hệ thống phòng ngự của " Les Bleus" .

Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển Pháp đang chờ đợi những kết quả kiểm tra chuyên sâu cuối cùng, với hy vọng rằng cầu thủ thuộc biên chế Arsenal có thể kịp hồi phục để chinh chiến trên đất Bắc Mỹ.

