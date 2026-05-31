Dembele khiến tuyển Pháp lo sốt vó

Ousmane Dembele tỏa sáng giúp PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League, nhưng khiến tuyển Pháp đứng ngồi không yên khi rời sân trong tình trạng kiệt sức.

Thể trạng đáng lo của Dembele.

Trước Arsenal, Dembele ghi bàn gỡ hòa quan trọng, mở ra bước ngoặt để PSG vô địch châu Âu năm thứ 2 liên tiếp sau loạt sút luân lưu cân não. Thế nhưng, tiền đạo 29 tuổi không thể thi đấu trong hiệp phụ vì những cơn chuột rút liên tiếp hành hạ.

Dembele rời sân trong tình trạng kiệt sức chỉ 11 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Chia sẻ với Canal+ sau trận, cựu sao PSG tiết lộ gặp vấn đề từ khoảng phút 80 và gần như không thể di chuyển bình thường trong những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức.

"Cuối trận tôi bị chuột rút. Từ phút 80 cho đến khi hết giờ. Đó là một trận đấu cực kỳ khắc nghiệt. Tôi nghĩ không chỉ mình tôi, rất nhiều cầu thủ đều gặp tình trạng tương tự", Dembele cho biết.

Dù chưa có dấu hiệu cho thấy anh dính chấn thương nghiêm trọng, tuyển Pháp vẫn có lý do để lo lắng. Trong suốt sự nghiệp, Dembele luôn bị ám ảnh bởi những vấn đề cơ bắp. Riêng mùa giải vừa qua, anh trải qua 3 chấn thương khác nhau và phải nghỉ thi đấu nhiều tuần.

Bên cạnh tiền sử chấn thương, khối lượng thi đấu khổng lồ cũng khiến thể trạng của Dembele bị bào mòn đáng kể. Sau khi trở lại từ chấn thương, anh liên tục ra sân với cường độ cao trong giai đoạn quyết định, đặc biệt với triết lý pressing khắc nghiệt của HLV Luis Enrique.

Sau mùa giải thăng hoa cùng PSG, Dembele nổi lên là ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng 2026. Tuy nhiên, thể trạng của anh sẽ quyết định tất cả khi cùng tuyển Pháp chinh chiến tại World Cup 2026.