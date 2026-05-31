18 chiếc cúp trước tuổi 24 của ngôi sao PSG

Ở tuổi 23, Nuno Mendes khiến tất cả phải ngả mũ khi sở hữu tới 18 danh hiệu sau chức vô địch Champions League 2025/26.

Mendes sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở tuổi 23

Sau khi cùng Paris Saint-Germain đánh bại Arsenal để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League hôm 30/5, Mendes chính thức cán mốc 18 danh hiệu lớn nhỏ khi mới 23 tuổi.

Hành trình chinh phục của cầu thủ này bắt đầu từ quê nhà trong màu áo Sporting CP. Tại đây, Mendes kịp sở hữu trọn bộ danh hiệu quốc nội gồm Primeira Liga, Cúp Liên đoàn và Siêu cúp Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, tên tuổi của anh thực sự vươn tầm thế giới khi chuyển đến sân Parc des Princes.

Trong màu áo đại diện Ligue 1, Mendes bỏ túi 5 chức vô địch Ligue 1, 2 Cúp Quốc gia Pháp và 3 Siêu cúp Pháp. Đặc biệt nhất chính là cú đúp danh hiệu Champions League liên tiếp, đưa PSG trở thành thế lực thống trị tuyệt đối của bóng đá châu Âu. Bộ sưu tập cấp câu lạc bộ của anh còn được tô điểm bởi siêu cúp châu Âu và FIFA Intercontinental Cup.

Không chỉ thành công ở cấp câu lạc bộ, Mendes còn sớm nếm trải vinh quang cùng đội tuyển quốc gia khi lên ngôi tại Nations League mùa giải 2024/25 cùng Bồ Đào Nha.

Với 18 chiếc cúp ở tuổi 23, Mendes đang trên đường trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử về mặt danh hiệu. Con số này hứa hẹn sẽ còn gia tăng khi anh hiện ở độ chín của sự nghiệp và thi đấu trong một tập thể PSG đầy tham vọng.

