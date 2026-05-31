Cầu thủ PSG bỏ ăn mừng làm rung động cả châu Âu

Cái ôm của Marquinhos dành cho Gabriel Magalhaes trở thành hình ảnh đẹp nhất trận chung kết Champions League đêm 30/5.

Khoảnh khắc gây xúc động ở chung kết Champions League.

Chung kết Champions League luôn là nơi cảm xúc được đẩy lên đến cực hạn. Ở đó, có những người nâng cao chiếc cúp trong niềm hạnh phúc vỡ òa, nhưng cũng có những người gục xuống trong nước mắt. Đêm Budapest một lần nữa tái hiện đầy đủ hai thái cực ấy khi PSG đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu để bảo vệ thành công ngôi vương.

Khoảnh khắc ám ảnh nhất của trận đấu đến từ loạt sút luân lưu cân não. Sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút, số phận chiếc cúp được quyết định từ khoảng cách 11 mét. Và rồi bi kịch gọi tên Gabriel.

Trung vệ người Brazil thực hiện cú đá quyết định nhưng đưa bóng vọt xà ngang, trao chức vô địch vào tay PSG. Gabriel lập tức ôm mặt trong tuyệt vọng khi nhận ra bản thân vừa trở thành tội đồ khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ.

Giữa khung cảnh ăn mừng cuồng nhiệt của PSG, hình ảnh nhân văn xuất hiện. Thay vì lao ngay đến đám đông để chia vui, Marquinhos chạy tới ôm lấy Gabriel. Đội trưởng PSG an ủi người đồng hương đang chìm trong đau khổ, tạo nên khoảnh khắc đẹp nhất trận chung kết.

Trong khi Gabriel gục ngã vì tiếc nuối, phía PSG vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Âu của đội bóng thành Paris.

Bên kia chiến tuyến, nỗi đau bao trùm Arsenal. HLV Mikel Arteta cố gắng ôm lấy từng cầu thủ Arsenal sau trận đấu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận đây là thất bại cực kỳ cay đắng.

Đó là sự tàn nhẫn của bóng đá. Một cú sút có thể tạo nên huyền thoại cho người này, nhưng cũng có thể trở thành nỗi ám ảnh với người khác.

