Thảm họa trong ngày PSG vô địch

Niềm vui vô địch Champions League của PSG biến thành hỗn loạn khi bạo lực bùng phát khắp Paris, khiến hơn 400 người bị bắt và nhiều cảnh sát bị thương.

Hơn 400 người bị bắt giữ tại Paris.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, tổng cộng 416 người bị bắt trong đêm ăn mừng chiến thắng của PSG trước Arsenal. Riêng tại thủ đô Paris, có tới 280 trường hợp bị tạm giữ khi các cuộc tụ tập đông người biến thành những vụ đụng độ với lực lượng chức năng.

Để đối phó với lượng CĐV đổ ra đường quá lớn, chính quyền huy động hàng nghìn cảnh sát trên khắp thành phố. Tuy nhiên, tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát ở nhiều khu vực trung tâm. Nhiều đối tượng quá khích sử dụng pháo sáng, pháo hoa và vật cứng tấn công lực lượng an ninh, gây ra hàng loạt vụ hỗn loạn kéo dài suốt đêm.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video ghi lại cảnh xe máy bị đốt cháy, cửa hàng bị đập phá và các tuyến phố chìm trong khói pháo sáng. Giao thông công cộng tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các tuyến xe buýt, tàu điện và đường sắt tạm thời gián đoạn hoạt động.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Laurent Nunez lên án các hành vi bạo lực là "hoàn toàn không thể chấp nhận". Ông xác nhận ít nhất 7 cảnh sát bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Trong nhiều thời điểm, lực lượng chống bạo động buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông và khôi phục trật tự.

Tình trạng hỗn loạn thực tế xuất hiện từ trước khi trận chung kết kết thúc. Tại sân Parc des Princes, nhiều vụ xô xát xảy ra. Theo thống kê ban đầu, ít nhất 6 phương tiện, 2 cơ sở kinh doanh cùng nhiều tài sản công cộng bị hư hại.

Những hình ảnh bạo lực tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về vấn nạn hooligan và công tác đảm bảo an ninh ở các sự kiện thể thao lớn. Dù vậy, PSG vẫn dự kiến tổ chức lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch ở khu vực cạnh tháp Eiffel.