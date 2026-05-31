Hakimi làm nên lịch sử

  • Chủ nhật, 31/5/2026 10:57 (GMT+7)
Hậu vệ Achraf Hakimi vừa ghi dấu mốc lịch sử cho bóng đá châu Phi sau khi cùng PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League mùa giải 2025/26.

Chiến thắng trước Arsenal trong trận chung kết rạng sáng 31/5 không chỉ giúp đội bóng thủ đô Paris tiếp tục khẳng định vị thế tại bóng đá châu Âu mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Hakimi. Danh hiệu Champions League mới nhất là chiếc cúp thứ 19 trong sự nghiệp của hậu vệ người Morocco, qua đó đưa anh trở thành cầu thủ châu Phi giàu thành tích nhất lịch sử.

Với 19 danh hiệu tập thể, Hakimi chính thức vượt qua hai huyền thoại bóng đá châu Phi là Samuel Eto'o và Yaya Toure, những người cùng sở hữu 18 danh hiệu trong sự nghiệp.

Bộ sưu tập danh hiệu của ngôi sao sinh năm 1998 trải dài ở nhiều quốc gia và giải đấu hàng đầu thế giới. Trong màu áo PSG, Hakimi đã giành 5 chức vô địch Ligue 1, 3 Siêu cúp Pháp, 2 Cúp Quốc gia Pháp và 3 danh hiệu Champions League. Ngoài ra, anh còn sở hữu chức vô địch Serie A, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp Đức, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Hakimi cũng có một danh hiệu lớn khi cùng Morocco đăng quang tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), góp phần hoàn thiện bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ.

Điều đáng chú ý là Hakimi mới chỉ 27 tuổi. Trong bối cảnh đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và là nhân tố quan trọng trong đội hình PSG dưới thời HLV Luis Enrique, hậu vệ cánh phải này vẫn còn nhiều cơ hội để bổ sung thêm các danh hiệu trong những năm tới.

Với những gì đã đạt được, Hakimi đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ châu Phi thành công nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.

Duy Luân

