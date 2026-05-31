Con trai huyền thoại MU sáng cửa dự World Cup

  • Chủ nhật, 31/5/2026 10:30 (GMT+7)
Chấn thương của Billy Gilmour mở ra cơ hội tham dự World Cup 2026 đầy bất ngờ cho Tyler Fletcher, con trai của huyền thoại Manchester United, Darren Fletcher.

Chỉ trong vòng một tuần, Fletcher được trải qua những cung bậc cảm xúc không tưởng. Vừa ra mắt đội tuyển quốc gia Scotland, tiền vệ 19 tuổi hiện đứng trước cơ hội lớn được điền tên vào danh sách dự World Cup 2026.

Mọi chuyện bắt đầu từ tin buồn của Billy Gilmour. Cựu tiền vệ Chelsea dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong chiến thắng 4-1 trước Curacao tại Hampden Park và chính thức lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sự vắng mặt của Gilmour để lại khoảng trống lớn cho đội tuyển Scotland, nhưng cũng vô tình tạo nên một "cánh cửa thần kỳ" cho Fletcher. Ban đầu chỉ được gọi lên đội tuyển để tích lũy kinh nghiệm và hỗ trợ tập luyện, con trai của cựu danh thủ Darren Fletcher gây ấn tượng mạnh với huấn luyện viên Steve Clarke.

Trong 45 phút góp mặt trên sân ở trận gặp Curacao, sao trẻ của MU thi đấu chững chạc và đầy hứa hẹn. Hiện tại, Fletcher đang nằm trong danh sách dự phòng cùng với Connor Barron, Andy Irving và Lennon Miller.

Tuy nhiên, với màn trình diễn thuyết phục và đà thăng tiến nhanh chóng, bao gồm cả việc ra mắt đội một Manchester United dưới thời Michael Carrick vào tháng 2 vừa qua, Fletcher đang là ứng viên số một.

Danh sách chính thức 26 cầu thủ của Scotland phải được nộp lên FIFA trước ngày 1/6. Fletcher cùng gia đình của mình sẽ sớm biết được kết quả cuối cùng.

Huy Trưởng

