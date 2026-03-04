Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con trai Fletcher bị cấm thi đấu 6 trận

  • Thứ tư, 4/3/2026 19:44 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Jack Fletcher bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) treo giò 6 trận và phạt tiền sau khi sử dụng từ ngữ mang tính phân biệt liên quan đến xu hướng tính dục.

Con trai Fletcher sử dụng lời lẽ xúc phạm có yếu tố liên quan đến xu hướng tính dục.

Sự việc xảy ra hồi tháng 10 trong trận đấu của đội U18 MU ở giải trẻ. Tiền vệ 18 tuổi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống tranh cãi gay gắt với cầu thủ Barnsley. Theo biên bản điều trần được công bố, trọng tài Will Davis đứng cách chưa đầy một mét khi nghe Fletcher thốt ra câu nói mang hàm ý xúc phạm đối thủ.

Fletcher không phủ nhận phát ngôn của mình. Trong bản tường trình, anh cho biết trước đó phải chịu 2 pha phạm lỗi kín và cố giữ bình tĩnh sau khi phản ánh với trọng tài.

Tuy nhiên, sau bàn thua thứ 3 của đội nhà, đối thủ được cho là có những lời châm chọc nhắm vào cha và người anh em song sinh. Fletcher thừa nhận đáp trả bằng câu nói không phù hợp.

FA xác định đây là vi phạm nghiêm trọng theo quy định kỷ luật, nên đưa ra án phạt nặng nhằm răn đe. Cá nhân Fletcher khẳng định "thật sự hối hận" và nhấn mạnh phát ngôn trong lúc nóng nảy không phản ánh giá trị hay niềm tin cá nhân của bản thân.

Manchester United xác nhận cầu thủ trẻ đã xin lỗi và chấp nhận cáo buộc vi phạm của FA, khi sử dụng lời lẽ xúc phạm có yếu tố liên quan đến xu hướng tính dục.

Hôm 7/2, con trai huyền thoại Darren Fletcher có trận ra mắt MU trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham thuộc vòng 25 Premier League. Anh trở thành cầu thủ tốt nghiệp học viện thứ 258 ra mắt đội một MU.

Minh Nghi

