Tuyển nữ Việt Nam thắng nghẹt thở ở cúp châu Á

Tối 4/3, tuyển nữ Việt Nam vượt qua Ấn Độ với tỷ số 2-1 ở trận ra quân bảng C VCK Asian Cup nữ 2026.

Tuyển nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm nhờ cú đúp của Vạn Sự (trái).

Bước vào giải với quyết tâm cao, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhanh chóng chiếm thế chủ động. Ngay từ đầu trận, Việt Nam cầm bóng vượt trội, liên tục khoan phá hai biên. Phút 14, Bích Thùy sút dội xà ngang. Ít phút sau, Huỳnh Như có cơ hội đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Panthoi.

Sức ép được cụ thể hóa ở phút 30. Ngân Thị Vạn Sự xử lý gọn gàng trước vùng cấm rồi đặt lòng kỹ thuật vào góc cao mở tỷ số. Bàn thắng giúp Việt Nam kiểm soát hoàn toàn hiệp một, trong khi Ấn Độ gần như không tạo ra tình huống đáng kể nào về phía khung thành thủ môn Kim Thanh.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai. Phút 52, từ một pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Việt Nam, Nongrum chớp thời cơ dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Ấn Độ. Bị san bằng cách biệt, tuyển Việt Nam dồn đội hình tấn công. Vạn Sự và Bích Thùy liên tiếp có cơ hội, nhưng sự xuất sắc của Panthoi cùng một chút thiếu chính xác khiến bàn thắng thứ 2 chưa đến.

Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và kịch bản chia điểm dần hiện rõ, khoảnh khắc quyết định xuất hiện. Phút 90+4, hậu vệ Ấn Độ phá bóng lỗi trong vùng cấm. Vạn Sự phản xạ cực nhanh, ập vào đá bồi tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng 2-1 trong tiếng vỡ òa.

Chiến thắng muộn màng nhưng xứng đáng giúp tuyển nữ Việt Nam có trọn 3 điểm ngày ra quân, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua vào tứ kết. Ở lượt trận tiếp theo, Việt Nam sẽ đối đầu Đài Bắc Trung Hoa. Đội bóng này để thua Nhật Bản 0-2 ở trận ra quân.