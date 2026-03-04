Mbappe gửi gắm chấn thương gối cho 'bàn tay vàng' ở Lyon

Kylian Mbappe lựa chọn điều trị chấn thương dây chằng chéo sau dưới sự theo dõi của bác sĩ hàng đầu Bertrand Sonnery-Cottet.

Mbappe đặt niềm tin vào bác sĩ Bertrand Sonnery-Cottet.

Kylian Mbappe quyết định trao phó quá trình điều trị chấn thương dây chằng chéo sau đầu gối trái cho bác sĩ người Pháp Bertrand Sonnery-Cottet. Đây là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất thế giới trong lĩnh vực điều trị chấn thương đầu gối cho các VĐV đỉnh cao.

Bertrand Sonnery-Cottet có trụ sở tại Lyon và được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm xử lý các ca tổn thương dây chằng phức tạp. Ông từng phẫu thuật cho Zlatan Ibrahimovic sau chấn thương nghiêm trọng năm 2022.

Trung vệ Mouctar Diakhaby cũng tìm đến ông sau pha va chạm nặng ở La Liga. Trước đó, Karim Benzema từng được điều trị bởi vị bác sĩ này từ năm 2014.

Theo giới chuyên môn, Sonnery-Cottet thực hiện hơn 600 ca tái tạo dây chằng chéo trước và nhiều dạng tái tạo dây chằng khác mỗi năm. Ông tập trung vào điều trị chấn thương cơ và mô mềm vùng gối.

Bác sĩ người Pháp hiện là cố vấn phẫu thuật chỉnh hình tại Centre Orthopedique Santy, trung tâm y học thể thao được FIFA công nhận tại Lyon.

Một trong những ca nổi bật của ông là phục hồi cho VĐV trượt tuyết Valentin Giraud Moine. VĐV này từng bị trật cả hai đầu gối sau tai nạn tốc độ cao năm 2017. Theo nghiên cứu công bố năm 2019, bệnh nhân có thể trở lại trượt tuyết sau bốn tháng và thi đấu lại sau 22 tháng với tình trạng gần như bình thường.

Việc Mbappe lựa chọn Sonnery-Cottet cho thấy quyết tâm tìm giải pháp tối ưu để trở lại sân cỏ. Với hồ sơ chuyên môn dày dạn và danh tiếng trong giới thể thao đỉnh cao, vị bác sĩ người Lyon được kỳ vọng sẽ giúp tiền đạo người Pháp vượt qua giai đoạn khó khăn này.