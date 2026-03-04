Mbappe sẽ biết trước danh tính tân thuyền trưởng Real Madrid

Kylian Mbappe là người đầu tiên được biết về cái tên sẽ dẫn dắt Real Madrid mùa tới.

Mbappe gia nhập Real đúng vào giai đoạn chuyển giao.

Theo Football365, Chủ tịch Florentino Perez được cho là đã trực tiếp trao đổi với Mbappe về định hướng tương lai, khẳng định Arbeloa sẽ không tiếp tục tại vị. Ngoài ra, người đứng đầu Real Madrid sẽ thông báo sớm nhất với tiền đạo sinh năm 1998 về huấn luyện viên sẽ ngồi vào ghế nóng tại Bernabeu.

Sau khi Xabi Alonso bị sa thải và Alvaro Arbeloa lên thay, tình hình không những không cải thiện mà còn trở nên bất ổn hơn. Hai thất bại liên tiếp tại La Liga khiến Real Madrid hụt hơi trước Barcelona, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về năng lực cầm quân của Arbeloa.

Ứng viên sáng giá nhất lúc này là Jurgen Klopp, chiến lược gia giàu cá tính và từng gặt hái thành công cùng Dortmund lẫn Liverpool. Theo các báo cáo, Perez tin rằng Klopp đủ uy tín để tái lập kỷ luật trong phòng thay đồ, nơi tiếng nói của cầu thủ bị cho là lấn át ban huấn luyện trong những năm gần đây.

Không chỉ mang đến cá tính mạnh mẽ, Klopp còn được kỳ vọng xây dựng lại bản sắc thi đấu rõ ràng với pressing tầm cao và chuyển trạng thái tốc độ. Quan trọng hơn, ông đã có những yêu cầu cụ thể về nhân sự.

Một thương vụ trị giá 100 triệu euro được cho là “bắt buộc phải hoàn tất”, trong khi tuyến giữa cần được tái thiết toàn diện. Adam Wharton của Crystal Palace nổi lên như mục tiêu hàng đầu, bởi Klopp tin rằng Real đang thiếu một “bộ não” điều tiết lối chơi, mẫu tiền vệ có thể chịu áp lực, phân phối bóng chính xác và giữ cân bằng chiến thuật.