Sydney Sweeney thần tượng Ronaldo.

Nữ diễn viên Sydney Sweeney thu hút sự chú ý của dư luận khi tiết lộ bản thân rất thần tượng siêu sao Cristiano Ronaldo của Al Nassr.

Trong buổi giao lưu tại sân Jose Alvalade của Sporting CP, đội bóng cũ của Ronaldo, Sweeney thẳng thắn chia sẻ: “Ronaldo là cầu thủ yêu thích của tôi. Tôi là người có tính cạnh tranh cao và nếu trở thành một cầu thủ bóng đá, anh ấy chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng của tôi".

Phát biểu này được đưa ra ngay tại sân vận động từng gắn liền với những bước chạy đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Ronaldo, trước khi anh chuyển đến MU vào năm 2003 và mở ra một chương huy hoàng tại châu Âu.

Ngoài việc chia sẻ về thần tượng, Sweeney còn thực hiện màn rê bóng gây sốt tại sân Jose Alvalade. Trên mạng xã hội, CĐV Sporting tỏ ra thích thú khi chứng kiến một ngôi sao điện ảnh không chỉ có sức hút trước ống kính mà còn thể hiện kỹ năng bóng đá đáng nể.

Sweeney là gương mặt nổi bật của điện ảnh Mỹ trong 5 năm trở lại đây. Cô được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm như The Housemaid, Sharp Objects và đặc biệt là series đình đám Euphoria. Không chỉ thành công trên màn ảnh, đời sống cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1997 cũng thường xuyên được truyền thông và người hâm mộ quan tâm.

Ngoài Sweeney, không ít diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới cũng thần tượng Ronaldo, bao gồm Arnold Schwarzenegger, Vin Diesel, Jason Statham, Eva Longoria và John Cena.

Ronaldo cùng Lionel Messi là hai ngôi sao xuất chúng của bóng đá thế giới trong gần hai thập kỷ vừa qua. Bộ đôi vẫn chưa có ý định giải nghệ mà vẫn ra sân đều đặn tại lần lượt ở Saudi Arabia và Mỹ.

