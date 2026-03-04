Chấn thương gây lo lắng của Ronaldo

Al Nassr xác nhận đội trưởng Cristiano Ronaldo gặp chấn thương gân kheo sau trận thắng Al Fayha tại Saudi Pro League hôm 1/3.

Chấn thương của Ronaldo gây lo lắng. Ảnh: Reuters.

“Cristiano Ronaldo được chẩn đoán chấn thương gân kheo sau trận gặp Al Fayha. Cậu ấy bắt đầu chương trình hồi phục và sẽ được theo dõi, đánh giá từng ngày”, trang chủ Al Nassr thông báo. Tuy nhiên, đội không công bố thời gian cụ thể CR7 tái xuất.

Hiện Ronaldo dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải với 21 pha lập công. Việc anh phải ngồi ngoài khiến Al Nassr đối diện nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua vô địch, đặc biệt khi họ sắp chạm trán Neom SC và Al Khaleej trong tháng 3.

Không chỉ khiến Al Nassr lo lắng, tuyển Bồ Đào Nha cũng đứng ngồi không yên về tình trạng của Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi nhiều khả năng bỏ lỡ loạt trận giao hữu cuối tháng 3 với Mexico và tuyển Mỹ nếu quá trình hồi phục không tiến triển tích cực. Ở tuổi 41, mọi chấn thương cơ bắp đều tiềm ẩn rủi ro lớn và cần được xử lý thận trọng.

Ronaldo luôn khao khát góp mặt tại World Cup 2026. Tình trạng chấn thương hiện tại có thể ảnh hưởng đến phong độ, thậm chí là suất thi đấu của CR7 tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sắp tới.

Hiện tại, Al Nassr đã đăng tải hình ảnh xác nhận Ronaldo vẫn đang ở lại Saudi Arabia, qua đó dập tắt tin đồn anh cùng gia đình lên chuyên cơ trở lại châu Âu sau những căng thẳng tại Trung Đông trong những ngày qua.

