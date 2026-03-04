Rüdiger hứng chỉ trích dữ dội tại Đức

Pha thúc gối của Antonio Rüdiger trong trận thua Getafe khiến truyền thông Đức phản ứng gay gắt và đặt dấu hỏi về khả năng dự World Cup của trung vệ này.

Antonio Rüdiger trở thành tâm điểm tranh cãi sau tình huống va chạm với Diego Rico ở phút 27 trận Real Madrid thua 0-1 trước Getafe.

Antonio Rüdiger trở thành tâm điểm tranh cãi sau tình huống va chạm với Diego Rico ở phút 27 trận Real Madrid thua 0-1 trước Getafe thuộc vòng 26 La Liga hôm 3/3. Trung vệ người Đức lao người bằng đầu gối về phía đối thủ nằm sân và trúng vào mặt, tạo nên hình ảnh gây sốc.

Tờ Bild đăng bài bình luận với giọng điệu nặng nề. Bài viết cho rằng đó “không chỉ là một pha phạm lỗi thô bạo mà gần như là một hành vi tấn công”, đồng thời mô tả khoảnh khắc này khiến “tất cả chết lặng”. Theo quan điểm của tờ báo, sự việc một lần nữa thổi bùng tranh cãi về cách Rüdiger xử lý những tình huống căng thẳng.

Bild nhận định tuyển thủ Đức “không thể kiểm soát bản thân - và vì thế không thể dự World Cup”. Bài báo cũng dẫn lại quan điểm của HLV trưởng đội tuyển Đức Julian Nagelsmann, người từng khẳng định không ai là không thể thay thế và những hành vi lặp lại, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của bóng đá là điều không thể chấp nhận.

Truyền thông Đức đồng thời nhấn mạnh đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới vẫn có các phương án phòng ngự khác. Vì vậy, sự vắng mặt của trung vệ Real Madrid không bị xem là tổn thất quá lớn về chuyên môn.

Ngoài pha bóng với Diego Rico, Bild còn nhắc lại những sự cố gây tranh cãi trước đây của Rüdiger, từ các cử chỉ khiêu khích đến án phạt và những màn đáp trả đối thủ. Theo tờ báo, chuỗi hành vi đó đã vượt quá giới hạn chấp nhận.

Dù thừa nhận vai trò thủ lĩnh của Rüdiger trong màu áo đội tuyển, bài viết kết lại bằng thông điệp cứng rắn: nếu không thay đổi, anh nên ở nhà. Phản ứng dữ dội từ truyền thông cho thấy áp lực đang gia tăng với trung vệ này trong bối cảnh World Cup đang đến gần.