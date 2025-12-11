Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tranh cãi ở trận Real thua ngược Man City

  • Thứ năm, 11/12/2025 06:32 (GMT+7)
Rạng sáng 11/12, Antonio Rudiger khiến đội nhà chịu phạt đền nhưng thoát thẻ đỏ trong pha bóng gây tranh cãi nhất trận Real Madrid thua Man City 1-2 ở Champions League.

Tình huống Rudiger thoát thẻ đỏ.

Phút cuối hiệp một trên sân Bernabeu, Haaland băng vào khu cấm địa để đón quả tạt thì bị Rudiger kéo ngã ngay trước mặt trọng tài Clement Turpin. Trong thoáng chốc, trận đấu vẫn tiếp tục vì Turpin không cắt còi. Nhưng sau tín hiệu từ VAR, ông trọng tài người Pháp lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tranh cãi nổ ra với câu hỏi Rudiger có đáng bị truất quyền thi đấu? Haaland đang ở vị trí có thể dứt điểm, còn trung vệ người Đức dùng tay vật đối phương xuống sân. Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống, Turpin chỉ rút thẻ vàng. Quyết định này làm khu vực khán đài CĐV Man City giận dữ.

Haaland sau đó tự mình thực hiện quả penalty và ghi bàn, đưa Man City vượt lên ngay trước giờ nghỉ. Bàn thắng trở thành dấu ấn định đoạt trận đấu.

Trước đó, Real Madrid khởi đầu hứng khởi khi Rodrygo mở tỷ số. Nhưng Man City nhanh chóng lấy lại thế trận, Nico O’Reilly gỡ hòa, rồi Haaland nhấn chìm hy vọng của đội chủ nhà bằng sự lạnh lùng quen thuộc.

45 phút cuối chứng kiến sự lỳ lợm của thầy trò HLV Pep Guardiola. Man City khóa chặt mọi nỗ lực tấn công của Real, bảo toàn chiến thắng quan trọng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Với Madridista, việc Pep trở lại và gieo thêm nỗi buồn là điều khó nuốt trôi. Trận thua khiến áp lực đè nặng lên vai HLV Xabi Alonso khi ông chịu nhiều hoài nghi sau chuỗi kết quả kém thuyết phục.

