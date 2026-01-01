Rashford không thèm nhắc tới MU

Marcus Rashford khép lại năm 2025 bằng thông điệp cá nhân cảm xúc trên mạng xã hội, nhưng hoàn toàn phớt lờ MU.

Trong bài đăng trên Instagram, Rashford chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm qua, phần lớn là hình ảnh trong màu áo Barcelona, xen kẽ những lần khoác áo tuyển Anh và Aston Villa.

Không có bất kỳ sự hiện diện của MU. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Ở phần chú thích, Rashford viết: "Khi năm 2025 khép lại, tôi biết ơn vì một năm của sự thay đổi và tự nhìn lại bản thân. Tôi bước vào năm 2026 với sự háo hức, động lực lớn và sẵn sàng cống hiến hết mình, không chỉ trong thể thao mà cả cuộc sống".

Dù mang màu sắc tích cực, thông điệp vẫn được xem như một sự lựa chọn có chủ ý, phản ánh rõ ưu tiên hiện tại của cầu thủ người Anh.

Trên sân cỏ, Rashford trải qua quãng thời gian thăng hoa khi thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona. Anh ghi 7 bàn và có 11 kiến tạo sau 24 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn vào lối chơi tấn công của đội bóng xứ Catalan.

Phong độ ấn tượng giúp Rashford được triệu tập trở lại tuyển Anh sau giai đoạn nhiều biến động.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV Hansi Flick thúc đẩy kế hoạch giữ Rashford ở lại lâu dài. Barcelona được cho là có điều khoản mua đứt trị giá khoảng 26 triệu bảng, một con số hấp dẫn về mặt chuyên môn.

Tuy nhiên, khả năng tài chính của CLB là dấu hỏi lớn, trong bối cảnh những khó khăn kinh tế chưa được giải quyết triệt để.

Ngược lại, việc "im lặng" với MU trong thông điệp năm mới cho thấy Rashford không còn muốn trở lại Old Trafford. Tương lai của anh dần trở nên khó đoán ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.