Barcelona thay Rashford bằng sao Man City

  • Thứ ba, 30/12/2025 06:52 (GMT+7)
Barcelona đang bắt đầu lên kế hoạch cho hàng công mùa giải tới trong bối cảnh thiếu vắng tiền đạo Marcus Rashford.

Rashford khả năng cao phải chia tay Barcelona. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia lựa chọn không kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford sau mùa giải 2025/26. Trong số những ứng viên thay thế chân sút người Anh, cái tên được đánh giá cao nhất chính là Savinho của Man City.

Nguồn tin cho biết Savinho gây ấn tượng mạnh với ban tuyển trạch Barcelona nhờ độ tuổi trẻ (21 tuổi), tốc độ, kỹ thuật và tiềm năng phát triển lớn. Đây được xem là mẫu cầu thủ rất phù hợp với triết lý bóng đá mà Barca đang theo đuổi, đồng thời đáp ứng tiêu chí đầu tư dài hạn trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế.

Dù đang khoác áo Man City, Savinho chưa có nhiều cơ hội ra sân thường xuyên dưới thời HLV Pep Guardiola do sự cạnh tranh khốc liệt nơi hàng công. Barcelona tin rằng đây có thể là điểm mấu chốt để họ tiếp cận thương vụ này.

Kế hoạch ban đầu của đội bóng xứ Catalonia là thuyết phục Man City đồng ý để Savinho ra đi theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt nếu cầu thủ này thể hiện được năng lực.

Với việc Rashford nhiều khả năng chia tay Camp Nou, Savinho được xem là lựa chọn mang tính chiến lược, vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa phù hợp với tình hình tài chính hiện tại của Barcelona. Trong thời gian tới, ban lãnh đạo Barca dự kiến tiếp tục theo dõi sát sao tình hình của ngôi sao người Brazil trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Duy Luân

