Gallagher đòi đến MU

  • Thứ ba, 30/12/2025 06:23 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Conor Gallagher muốn rời Atletico Madrid để cập bến MU vào tháng 1/2026 sau cuộc gặp trực tiếp với HLV Diego Simeone.

Conor Gallagher có thể rời Atletico Madrid vào tháng 1/2026 sau cuộc thảo luận với HLV Diego Simeone.

Theo Marca, tiền vệ người Anh vừa có cuộc trò chuyện trực tiếp với HLV Simeone về tương lai của mình. Gallagher muốn Atletico tạo điều kiện để anh cập bến MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Trong cuộc gặp trực tiếp với HLV Simeone, Gallagher bày tỏ lo ngại về thời lượng thi đấu hạn chế và tương lai tại đội bóng. Sau khi nghe Gallagher trình bày, HLV Simeone cùng ban lãnh đạo Atletico cũng sẵn sàng để anh ra đi vào tháng 1/2026, miễn là có lời đề nghị phù hợp đáp ứng mức giá của họ.

CLB La Liga ra giá khoảng 30 triệu euro (tương đương 26 triệu bảng Anh) cho Gallagher. Atletico cũng chỉ muốn bán đứt cầu thủ, và không chấp nhận hình thức cho mượn. Cựu sao Chelsea chuyển sang Atlético Madrid với mức phí 42 triệu euro vào mùa hè 2024, nhưng chưa bao giờ thật sự chiếm suất đá chính dưới thời Simeone.

Trong bối cảnh HLV Ruben Amorim đang tìm cách củng cố tuyến giữa, Gallagher sẽ là lựa chọn phù hợp về cả tuổi tác lẫn mức phí. Nếu Gallagher cập bến Old Trafford, Amorim sẽ có thêm một lựa chọn đa năng ở tuyến giữa và am hiểu bóng đá Anh.

Manchester United quan tâm đến Gallagher từ cuối tháng 8, thậm chí gửi đề nghị mượn nhưng khi đó Atletico từ chối vì họ không muốn mất trụ cột ngay đầu mùa.

Tường Linh

Conor Gallagher MU

