Indonesia hưởng lợi nhờ quyết định của Ajax

  • Thứ hai, 29/12/2025 19:34 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Jordi Cruyff đạt thỏa thuận trở thành Giám đốc Kỹ thuật mới tại Ajax, đồng nghĩa với việc phải chia tay vai trò cố vấn tại PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia).

Tuy nhiên, theo Voetball, ban lãnh đạo Ajax lại gây bất ngờ khi mong muốn Jordi Cruyff tiếp tục giữ vai trò cố vấn tại PSSI. CLB Hà Lan coi ông là cầu nối chiến lược với châu Á, đồng thời muốn mở ra cánh cửa tiềm năng để hợp tác với bóng đá Indonesia.

Hiện chưa rõ Jordi Cruyff sẽ kiêm nhiệm hai vai trò ở PSSI lẫn Ajax như thế nào. Song, nhiều khả năng vai trò cố vấn của con trai huyền thoại Johan Cruyff với bóng đá Indonesia chỉ diễn ra hạn chế thời gian tới.

PSSI và Jordi Cruyff ký hợp đồng hồi tháng 2.

Dẫu vậy, đây cũng là tin vui với PSSI và bóng đá Indonesia. Hồi tháng 2, PSSI mời Jordi Cruyff giữ vai trò cố vấn kỹ thuật của đội tuyển quốc gia. Chủ tịch PSSI, Erick Thohir muốn xây dựng triết lý chơi bóng nhất quán như Barcelona cho các đội tuyển.

Ông Thohir cho rằng Jordi Cruyff là nhân vật có thể nâng tầm đội tuyển quốc gia, dựa trên thành tích sự nghiệp gắn liền với Barca. Khi lên làm quản lý, con trai huyền thoại Johan Cruyff từng làm cố vấn kỹ thuật, Giám đốc thể thao và đứng đầu công tác tuyển trạch của Barca, từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2023.

Tuy nhiên, sau khi Patrick Kluivert và dàn trợ lý từ Hà Lan khác bị sa thải, dấu hỏi về vai trò của Jordi Cruyff tại PSSI cũng lớn dần.

Tường Linh

