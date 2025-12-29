Khi Algeria có một Zidane đứng sau hàng thủ

Algeria thắng Burkina Faso 1-0 để vào vòng 1/8 AFCON. Đó không chỉ là chiến thắng của Mahrez, mà còn là lời khẳng định thầm lặng từ Luca Zidane trong khung gỗ.

Luca Zidane đang chơi tốt trong màu áo Algeria.

Chiến thắng trước Burkina Faso giúp Algeria chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out Cúp các quốc gia châu Phi. Nhưng đằng sau tỷ số tối thiểu ấy là một câu chuyện giàu cảm xúc, nơi cái tên Zidane lại một lần nữa mang đến sự an tâm, lần này không phải ở khu trung tuyến, mà trong khung thành.

Luca Zidane ra sân trong bối cảnh áp lực không hề nhỏ. Trên khán đài là cha anh, Zinedine Zidane, cùng mẹ Veronique và người anh Theo. Nhưng Luca không đá bóng bằng ánh mắt của người nổi tiếng. Anh chơi như một thủ môn cần chứng minh giá trị. Bình tĩnh, gọn gàng và đúng mực.

Algeria định đoạt trận đấu từ rất sớm. Phút 23, Riyad Mahrez thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Rayan Aït-Nouri bị phạm lỗi. Một cú sút không cần quá mạnh, nhưng đủ chính xác, đủ bản lĩnh. Đó là khoảnh khắc của ngôi sao lớn, người hiểu rõ cách kết liễu trận đấu khi cơ hội xuất hiện.

Phần còn lại là thử thách cho hàng thủ Algeria, đặc biệt là Luca Zidane. Anh có chút may mắn khi cú đánh đầu cận thành của Pierre Landry Kabore đưa bóng trúng cột dọc ở cuối hiệp một. Nhưng may mắn chỉ là phần phụ. Quan trọng hơn là cách Luca giữ được sự tập trung khi Burkina Faso dồn ép trong hiệp hai.

Những phút cuối trận là bài kiểm tra thực sự. Burkina Faso treo bóng liên tục, tìm kiếm bàn gỡ bằng mọi giá. Luca Zidane xử lý gọn gàng các pha không chiến, bắt chắc hai cú đánh đầu ở những thời điểm nhạy cảm. Cú đá phạt của Minoungou sượt xà ngang ở phút 79 khiến cả sân thót tim, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh báo.

Ba trận, ba chiến thắng cho Luca trong màu áo Algeria. Không ồn ào, không phô trương. Anh không cần phải là Zidane của năm 1998. Với Algeria lúc này, chỉ cần một Zidane đứng vững trong khung thành là đủ để tạo ra cảm giác an toàn.

Và khi bước vào vòng 1/8 AFCON, Algeria có quyền tin rằng: họ đang đi tiếp với sự chắc chắn hiếm có, cả trên sân lẫn trên khán đài.