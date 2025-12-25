Ngày lịch sử của gia đình Zidane

Hôm 24/12, Zinedine Zidane trực tiếp chứng kiến con trai Luca Zidane giữ sạch lưới trong chiến thắng 3-0 của Algeria trước Sudan ở trận ra quân vòng bảng Cúp bóng đá châu Phi 2025.

Zidane lần đầu chứng kiến con trai thi đấu trong màu áo Algeria, không phải tuyển Pháp.

Trên sân Moulay El Hassan, Algeria khởi đầu chiến dịch CAN Cup 2025 đầy thuyết phục. Riyad Mahrez tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi tài năng trẻ 20 tuổi Ibrahim Maza ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, giúp "Những chú cáo sa mạc" vươn lên dẫn đầu bảng E.

Sau trận đấu, Mahrez nhấn mạnh ý nghĩa của màn khởi đầu suôn sẻ: "Điều quan trọng nhất là phải thắng trận đầu tiên. Hai kỳ CAN Cup gần đây, chúng tôi đều nhập cuộc không tốt. Lần này, toàn đội rất quyết tâm và làm được".

Trên khán đài, Zidane trở thành tâm điểm mỗi khi hình ảnh của ông xuất hiện trên màn hình lớn. Huyền thoại từng vô địch World Cup 1998 chăm chú theo dõi từng pha bóng, đặc biệt những khoảnh khắc con trai ông trổ tài trong khung gỗ.

Luca Zidane, hiện bắt chính cho Granada ở giải hạng nhì Tây Ban Nha, lựa chọn khoác áo Algeria - quê hương của ông nội, sau khi nhận lời mời từ Liên đoàn Bóng đá nước này. Luca từng thi đấu cho các đội trẻ của Pháp, từ U16 đến U20.

Ngoài Luca, huyền thoại Zinedine Zidane còn 3 người con trai. Anh trai cả Enzo Zidane sớm giải nghệ ở tuổi 30, Theo Zidane khoác áo Cordoba FC ở giải hạng nhì Tây Ban Nha, còn em út Elyaz Zidane dần chứng tỏ tài năng ở tuổi 19. Tại giải U20 World Cup hồi tháng 10, Elyaz cùng Pháp vào tới bán kết.