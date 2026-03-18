Thay đổi lịch sử của World Cup

FIFA xác nhận thay đổi mang tính bước ngoặt trong cách người hâm mộ theo dõi World Cup 2026 khi lần đầu tiên trong lịch sử, một số trận đấu được phát miễn phí trên YouTube.

Theo thỏa thuận hợp tác mới giữa FIFA và YouTube, các đài truyền hình sở hữu bản quyền sẽ được phép phát trực tiếp 10 phút đầu tiên của mọi trận đấu trên nền tảng số này. Ngoài ra, một số trận đấu chọn lọc cũng được phát trọn vẹn trên các kênh YouTube chính thức, mở ra cơ hội tiếp cận chưa từng có cho hàng triệu khán giả toàn cầu.

Động thái này được xem là chiến lược nhằm thu hút thế hệ người xem trẻ khi nhóm khán giả ngày càng có xu hướng tiêu thụ bóng đá qua các nền tảng kỹ thuật số thay vì truyền hình truyền thống. FIFA kỳ vọng việc "cho xem miễn phí" sẽ kích thích người xem chuyển sang theo dõi đầy đủ các trận đấu qua các kênh phát sóng chính thức.

Không chỉ dừng lại ở phát trực tiếp, người hâm mộ còn được tiếp cận kho nội dung phong phú gồm highlights, video hậu trường, clip ngắn và các nội dung theo yêu cầu. Đáng chú ý, FIFA cũng sẽ mở kho lưu trữ kỹ thuật số, cho phép người xem thưởng thức lại các trận đấu kinh điển và khoảnh khắc lịch sử của các kỳ World Cup trước.

Bên cạnh đó, một mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung toàn cầu sẽ được cấp quyền tiếp cận đặc biệt tại giải đấu. Họ sẽ sản xuất các video độc quyền, từ phân tích chiến thuật đến những câu chuyện hậu trường, góp phần mang đến góc nhìn mới mẻ cho giải đấu.

Tổng thư ký FIFA, ông Mattias Grafstrom nhấn mạnh: "Sự hợp tác này giúp chúng tôi kết nối người hâm mộ toàn cầu theo cách chưa từng có". Trong khi đó, đại diện YouTube, ông Justin Connolly khẳng định đây là bước tiến lớn trong việc nâng cao trải nghiệm người xem.

Với sự thay đổi đáng kể cách phát sóng, giải đấu năm nay hứa hẹn tiếp cận rộng rãi hơn bao giờ hết, phá vỡ mọi rào cản truyền thống trong việc thưởng thức bóng đá đỉnh cao.

World Cup 2026 sẽ tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tham dự và 104 trận đấu. Trận khai mạc dự kiến diễn ra vào rạng sáng ngày 12/06 và trận chung kết vào rạng sáng ngày 20/07 (theo giờ Việt Nam).

