Bài hát chủ đề World Cup 2026 gây tranh cãi

Vừa ra mắt, ca khúc chính thức đầu tiên của World Cup 2026 nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.

FIFA vừa phát hành ca khúc chủ đề đầu tiên của World Cup 2026 mang tên Lighter. Bài hát là sản phẩm hợp tác giữa Jelly Roll và Carin León, với phần sản xuất của Cirkut - người vừa giành giải Grammy 2026 cho Nhà sản xuất của năm (Non-Classical).

Theo giới thiệu, ca khúc là sự pha trộn giữa chất country đậm màu miền Nam nước Mỹ của Jelly Roll và âm hưởng Latin đặc trưng của Carin Leon, nhằm thể hiện tinh thần đa văn hóa của kỳ World Cup tổ chức tại Bắc Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Gianni Infantino từng hứa hẹn về một dự án âm nhạc kỳ diệu, quy tụ nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới.

Dù vậy, phản ứng từ cộng đồng mạng lại hoàn toàn trái ngược kỳ vọng. Nhiều người cho rằng ca khúc thiếu năng lượng, không tạo được cảm xúc bùng nổ vốn là đặc sản của các bài hát World Cup. Một số ý kiến còn so sánh tiêu cực với những bản hit kinh điển trước đây, như ca khúc của Shakira.

Trên mạng xã hội X, một tài khoản mỉa mai: "Hủy luôn giải đấu đi". Người khác nhận xét: "Cảm giác như nhạc chủ đề WWE hơn là World Cup". Không ít ý kiến cho rằng bài hát "nhạt nhòa và dễ bị lãng quên".

FIFA xác nhận sẽ tiếp tục phát hành thêm nhiều ca khúc trong album chính thức.

