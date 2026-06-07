Kỷ lục mà CLB Công an Hà Nội chưa thể xô đổ

V.League 2026 chính thức hạ màn, CLB Công an Hà Nội chưa thể xô đổ những kỷ lục mà CLB Hà Nội từng thiết lập ở V.League 2018.

CLB Công an Hà Nội chưa thể xô đổ các kỷ lục của CLB Hà Nội. Ảnh: Đức Cường.

Tối 7/6, CLB Công an Hà Nội thua 0-1 trước Thể Công - Viettel ở vòng 26. Dù vậy, kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi vô địch của thầy trò HLV Alexandre Polking khi họ đã đăng quang sớm 3 vòng đấu. Nhìn tổng thể, đây là mùa giải thành công của đội bóng ngành công an. Tuy nhiên, ngoài việc san bằng kỷ lục về điểm số (64 điểm) và số trận thắng (20), CLB Công an Hà Nội chưa thể xô đổ các kỷ lục mà CLB Hà Nội từng thiết lập năm 2018.

Xét về hiệu suất ghi bàn, Quang Hải và các đồng đội có 58 pha lập công, hiệu số +23, trong khi ở mùa giải 2018, CLB Hà Nội giữ kỷ lục ghi bàn thắng nhiều nhất (72), hiệu số cao nhất (+42), số trận thua ít nhất (2) và đặc biệt là khoảng cách lên tới 18 điểm so với đội xếp thứ hai. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội mùa này chỉ tạo ra cách biệt 9 điểm với đội bám đuổi là Thể Công - Viettel.

Chức vô địch của CLB Công an Hà Nội giúp HLV Polking trở thành chiến lược gia người Brazil đầu tiên và là HLV ngoại thứ tư trong lịch sử đăng quang tại giải vô địch quốc gia Việt Nam, sau Arjhan Srong-ngamsub, Henrique Calisto và Chun Jae-ho.

Ở cấp độ cá nhân, Nguyễn Quang Hải tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi cán mốc 6 chức vô địch V.League trong sự nghiệp, ngang bằng với Trần Văn Kiên và Phạm Đức Huy. Trong đó, tiền vệ sinh năm 1997 có 4 lần đăng quang cùng CLB Hà Nội (2016, 2018, 2019, 2022) và 2 lần cùng CLB Công an Hà Nội (2023, 2025/26). Dù chia tay CLB Hà Nội giữa mùa 2022, Quang Hải vẫn được tính là thành viên của đội hình vô địch, tương tự trường hợp của Đức Huy ở mùa 2024/25.

Vòng cuối cùng của V.League 2025/26 cũng đã xác định Thể Công - Viettel giành ngôi á quân với 54 điểm, Ninh Bình về đích ở vị trí thứ 3 với 51 điểm. Đội xuống hạng là Becamex TP.HCM với 24 điểm và đội sẽ đá play-off tranh vé dự V.League mùa sau là PVF-CAND.

BXH V.League 2025/26 sau 26 vòng. Ảnh: VPF.