Điều chưa từng có trong lịch sử giải Hạng nhất

Lần đầu tiên trong lịch sử giải Hạng nhất Quốc gia, ở mùa 2025/26, danh hiệu Vua phá lưới thuộc về một ngoại binh.

Tiền đạo Thai Leon giành danh hiệu vua phá lưới ở giải hạng nhất quốc gia 2025/26. Ảnh: CLB Quy Nhơn.

Sau 22 vòng, tiền đạo Thai Leon của CLB Quy Nhơn ghi tổng cộng 14 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới của giải Hạng nhất Quốc gia 2025/26.

Ở vòng đấu cuối diễn ra chiều 6/6, chân sút người Brazil lập cú đúp, góp công lớn giúp CLB Quy Nhơn đánh bại CLB Long An với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng đất võ khép lại mùa giải ở vị trí thứ 4 với 35 điểm.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, danh hiệu Vua phá lưới thuộc về một cầu thủ nước ngoài. Theo điều lệ mới áp dụng từ mùa 2025/26, mỗi đội Hạng Nhất được đăng ký tối đa một ngoại binh. Xếp sau Thai Leon trong cuộc đua ghi bàn là Bruno Cunha của CLB Bắc Ninh với 10 pha lập công. Vị trí thứ ba thuộc về Sandro của CLB Đồng Nai. Dù không thể cạnh tranh danh hiệu, cả hai vẫn góp phần tạo nên cuộc đua hấp dẫn ở mùa giải năm nay.

Ban đầu, khi mới tới Việt Nam, Thai Leon gia nhập CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2024/25. Tuy nhiên, trong bối cảnh không thể cạnh tranh suất đá chính, anh chuyển đến CLB Quy Nhơn theo dạng cho mượn. Trong màu áo đội bóng bóng mới, tiền đạo người Brazil có mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp.

Giải Hạng nhất Quốc gia 2025/26 đã ngã ngũ với chức vô địch thuộc về Đồng Nai. Công Phượng và các đồng đội giành quyền thăng hạng lên V.League mùa tới. Trong khi đó, Bắc Ninh xếp thứ hai và sẽ đá trận play-off với đội đứng thứ 12 V.League để tranh suất dự V.League cuối cùng mùa tới.

Chiều ngược lại, CLB Thanh Niên TP.HCM là đội sẽ xuống chơi ở Hạng Nhì Quốc gia mùa giải sau. Sau 22 vòng, họ chỉ giành được 7 điểm, 15 bàn thắng và để thủng lưới 62 lần.

BXH giải Hạng nhất Quốc gia sau 22 vòng. Ảnh: VPF.